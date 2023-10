Assemblea sindacale FAI Cisl Rg/Sr alla Vittoria Tomatoes

Assemblea sindacale della FAI Cisl Ragusa Siracusa alla Vittoria Tomatoes. Un appuntamento inserito nella due giorni che la Cisl dedica alla raccolta firme per la proposta di legge popolare per la partecipazione attiva dei lavoratori e che domani, a Ragusa, culminerà nella Festa della Partecipazione in piazza Duca degli Abruzzi.

“A Vittoria è stata l’occasione per parlare di molti temi che interessano i lavoratori del comparto – ha commentato il segretario generale della FAI Cisl territoriale, Sergio Cutrale – Al centro, naturalmente, la sottoscrizione per la proposta che come Cisl stiamo portando avanti su tutto il territorio nazionale. Le lavoratrici e i lavoratori hanno raccolto pienamente il senso di questa proposta e hanno sottoscritto il documento”.

“C’è grande condivisione da parte dei lavoratori – ha commentato il segretario generale della UST, Vera Carasi – I banchetti delle nostre federazioni stanno raggiungendo tutto il territorio e i cittadini, dopo aver ascoltato i nostri dirigenti e gli operatori, stanno sottoscrivendo in maniera convinta la proposta di legge che intende tutelare ancora di più lavoro e sviluppo”.

Come anticipato l’incontro di Vittoria ha dato la possibilità di parlare degli altri punti che riguardano il settore.

“Rinnovo del Contratto provinciale dei lavoratori agricoli e campagna di disoccupazione agricola sono al centro dell’impegno sindacale – ha commentato Cutrale – Così come resta prioritario il confronto della FAI con il Governo per le criticità scaturite dalla pesante inflazione che sta assottigliando il potere di acquisto delle retribuzioni e delle pensioni dei cittadini, oltre alle speculazioni in atto su tutti i prodotti energetici.

La CISL e la FAI con la consueta tenacia, coraggio e grande professionalità – ha concluso il segretario generale Sergio Cutrale – sono sempre in prima linea per proporre, difendere e tutelare i diritti del lavoro, dei lavoratori e dei pensionati”.

Salva