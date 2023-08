Modica. Raduno estivo dei gruppi di Rinnovamento nello Spirito

Una convocazione dei gruppi di Rinnovamento nello Spirito “Maria Ausiliatrice” e “Maria Madre della Chiesa” di Modica si terrà dal 22 al 24 agosto presso Casa San Luca. Tema del raduno “Tutti i figli di Israele videro scendere il fuoco e la gloria del Signore sulla tenda”.

Il programma prevede tre catechesi che saranno tenute dalla “Comunità Beatitudini”, da don Nunzio Di Stefano e Padre Michele Iacono.

Il raduno, che si tiene ogni anno durante il periodo estivo, sarà caratterizzato da momenti di preghiera, di condivisone e di segni mistagogici. Si tratta di un momento importante di riflessione nella prospettiva di una nuova evangelizzazione che i due gruppi di Rinnovamento nello Spirito intendono programmare per una presenza sempre più attiva nella città e nelle loro parrocchie, e per una testimonianza della fede nel contesto di una “chiesa in uscita” di cui parla Papa Francesco.

Le tre giornate saranno coordinate dai responsabili dei due Gruppi, Carmelo Pitrolo e Marina Pisana.

