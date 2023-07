Scoglitti. Ricerche per uomo disperso in mare

La Sala Operativa della Capitaneria di porto di Pozzallo è stata allertata per una persona dispersa in mare, a causa del forte vento e del mare agitato, nelle immediate vicinanze del molo di ponente del porto di Scoglitti. Il disperso, dalle prime informazioni, sarebbe un ragazzo di nazionalità marocchina, di circa 20 anni.

Sul posto operano un elicottero della Base Aeromobili della Guardia Costiera di Catania, un gommone Hurricane della Guardia Costiera di Pozzallo e una squadra di sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania.

A terra opera il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti e della Guardia Costiera di Pozzallo.

