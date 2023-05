L’Istituto “Giorgio La Pira” di Pozzallo a progetto Erasmus

L’Istituto di Istruzione Superiore “Giorgio La Pira” di Pozzallo ha partecipato, con una delegazione di studenti accompagnati dalle docenti Curreri e Viva, alla sesta mobilità internazionale del progetto Erasmus+ “Mens sana in corpore sano: Young healthy students”, presso la scuola ospitante “Ivan Vazov” di Vidin in Bulgaria.

Sono state giornate intense dedicate allo sport, ai giochi e alle danze, centrate su una sana competizione e sul rafforzamento dell’amicizia nello spirito della tolleranza, del rispetto delle regole e della diversità delle culture.

Si conclude così un percorso di crescita, cooperazione e continua collaborazione con i partner delle scuole della Spagna, della Bulgaria, della Turchia e della Serbia.

Grazie al progetto gli alunni dell’Istituto “La Pira” sono stati avviati non solo ad uno stile di vita più sano ma hanno anche potuto fare esperienze diverse, uscendo fuori dalla loro zona confort, attraverso abilità comunicative in lingua inglese, lavori di gruppo e risoluzione di problemi, distinguendosi in modo particolare per la loro creatività e attiva partecipazione.

