Fondi a istituti scolastici dal Libero Consorzio di Ragusa

Un sostegno economico importante per garantire l’ordinario funzionamento delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento al pagamento delle utenze elettriche e del gas.

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, su indicazione del Commissario Straordinario Salvatore Piazza e tramite determinazione del dirigente Raffaele Falconieri, ha assicurato agli istituti scolastici provinciali l’acconto per il pagamento delle spese di funzionamento sostenute nel 2023, assegnando una somma totale pari a 342.212,16 euro.

Uno sforzo importante per le casse provinciali, che arriva dopo l’approvazione del Rendiconto 2022 ed in attesa della completa redazione del Bilancio di previsione.

