Vittoria, FdI denuncia maxi discarica presso mercato dei Fiori

Una vera e propria maxi discarica creata dal Comune all’interno dell’area del Mercato dei Fiori a Vittoria. A denunciare l’accaduto è il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che questa mattina, in una diretta social, ha mostrato le condizioni dell’area preannunciando un’interrogazione per comprendere l’esistenza delle necessarie autorizzazioni per lo stoccaggio dei rifiuti speciali.

“Ancora una volta, dopo quella segnalata in estate a Scoglitti, ci troviamo dinanzi a una maxi discarica creata dall’amministrazione Aiello – dicono i consiglieri Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Pippo Scuderi e Valeria Zorzi -. Innanzitutto verificheremo se sussistono le autorizzazioni necessarie per lo stoccaggio dei rifiuti speciali ammonticchiati alla carlona. Lo spettacolo è orripilante e gli odori nauseabondi: è questo il rispetto dell’ambiente e dei cittadini di questa amministrazione?”.

“In una città che soffre per le discariche abusive e le fumarole – concludono – è questo l’esempio che dà il Comune? Abbiamo una amministrazione che sotto il profilo dell’ambiente non ha fatto nulla: non emergono multe né videosorveglianza, niente controlli straordinari, bonifiche all’anno zero. L’unica cosa in cui eccelle Aiello è tagliare tutto il verde esistente in città”.

