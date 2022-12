Precari Covid. Reperire fondi per la proroga contratti personale tecnico e amministrativo

Sulla presunta carenza di fondi necessari ad assicurare la proroga dei contratti del personale amministrativo e tecnico assunto durante l’emergenza Covid, interviene il Capogruppo di Fratelli d’Italia all’ARS, on. Giorgio Assenza: “Così come già annunciato per il personale sanitario, occorre garantire la continuità del servizio del personale tecnico e amministrativo assunto durante l’emergenza Covid. Il gruppo di Fratelli d’Italia all’ARS, dopo aver ricevuto una delegazione di questi lavoratori alla presenza del Vice capogruppo vicario, on. Nicolò Catania, chiede che il Governo regionale assicuri la proroga dei contratti, nell’attesa dell’approvazione dell’emendamento alla legge di bilancio nazionale che darà maggiori certezze in merito. Fa appello al Presidente della Regione, Renato Schifani e all’assessore al Bilancio, Marco Falcone, affinché vengano reperiti i fondi necessari. Sarebbe ingiusto e oltremodo dannoso disperdere delle professionalità che hanno dato un meritorio contributo in prima linea durante il periodo drammatico dell’emergenza Covid”.

