Abbate. Giovedi 22 settembre comizio a Ispica

“E’ arrivato il momento di riportare la politica nel luogo dove è nata, ovvero la piazza”. Così il candidato all’Ars, Ignazio Abbate, comunica la decisione di effettuare due comizi, uno a Ispica e uno a Modica negli ultimi due giorni di campagna elettorale. “Ormai è consuetudine trasferire tutto nella piazza virtuale di un social network abbandonando completamente il contatto diretto con la gente. E’ una pratica che non mi è mai piaciuta. A me piace parlare direttamente alle persone guardandole in faccia e non attraverso uno schermo di un computer o uno smartphone. Per cui abbiamo scelto le piazze di Ispica e Modica per questi due ultimi giorni. Il primo sarà giovedi 22 settembre alle ore 21:00 in Piazza Unità d’Italia a Ispica. Sarà l’occasione per incontrare i tantissimi cittadini ispicesi che si sono avvicinati al nostro progetto. A questa splendida città mi lega un particolare rapporto, metà della mia famiglia è proprio di Ispica quindi non può non rappresentare per me una tappa significativa”. L’altro comizio, quello che chiuderà ufficialmente questa corsa alle regionali, si terrà venerdi 23 settembre alle ore 21:00 in Piazza Matteotti a Modica.

