Quattro chiacchiere in amicizia. Format a cura di Anteas Ragusa

Si chiama “Quattro chiacchiere in amicizia” il nuovo format che Anteas Ragusa sta predisponendo e che è aperto alla cittadinanza, in particolare agli over 65. Di cosa si tratta? “Abbiamo avuto ulteriori conferme – spiega il presidente Anteas Rocco Schininà – sul fatto che una delle più grandi carenze di questo periodo pandemico, soprattutto per gli anziani, sia stata rappresentata dalla mancanza di relazioni. In molti, sono stati costretti a stare da soli, considerato che quella spiccata propensione alla socialità, costruita in seguito ai molti passi in avanti compiuti e a non pochi sforzi, seguendo una direttrice aggregativa frutto di interazioni di vario tipo maturate nel corso di incontri, iniziative e appuntamenti a sfondo turistico fuori città promossi anche dalla nostra associazione, è andata giocoforza a disperdersi. L’avere compiuto tutti questi passi indietro ha comportato una serie di problemi non da poco e il fatto che sia venuta a mancare la possibilità di interloquire come succedeva una volta ha rappresentato, e rappresenta tuttora, un disagio considerevole. Ecco perché la possibilità di scambiare quattro chiacchiere costituisce quasi una necessità, un modo per cercare di respirare un poco di normalità”. Il servizio di ascolto gratuito di Anteas Ragusa sarà declinato lungo delle specifiche direttrici. Quali? Per sentirsi meno soli, per affrontare meglio la giornata, per essere supportati nei momenti difficili. “Il nostro interlocutore parlerà e i nostri operatori – continua Schininà – si occuperanno soprattutto di ascoltare. E’ una bella sfida che ci vogliamo intestare. Ma siamo certi che arriveranno delle interessanti soddisfazioni dai nostri anziani e dai cittadini, in genere, che vorranno fare ricorso a questo percorso”. Nei prossimi giorni Anteas Ragusa comunicherà il calendario in cui gli operatori saranno attivi e i numeri di telefono a cui ci si potrà rivolgere.

