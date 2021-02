Elezioni amministrative a maggio, Mpsi Vittoria già al lavoro

“La competizione elettorale in programma a maggio, così come ormai è stato deciso in via definitiva dalla Regione, è una sfida importante per una città in cui è doveroso possa essere ripristinata la democrazia, con la politica chiamata a riappropriarsi del proprio ruolo propositivo e di impegno”. Lo dice il presidente provinciale del Movimento politico Sviluppo Ibleo, Andrea La Rosa, il quale chiarisce che “già a partire dalle prossime ore sarò a lavoro in sintonia con i vertici del Mpsi e con la Lega, in primis il segretario regionale, on. Nino Minardo, e con il commissario provinciale, Salvo Mallia, al fine di riprogrammare l’impegno intrapreso in seguito al patto elettorale stipulato con il candidato sindaco Salvo Sallemi con cui era stata sancita una specifica linea di condivisione rispetto al traguardo da tagliare. Abbiamo inteso rafforzare il nostro progetto politico e ci daremo da fare per consolidare la lista già in campo e radicata sul territorio. Daremo ulteriore consistenza alle motivazioni destinate a fare crescere la già importante voglia di adesione che si registra rispetto al progetto definito dal segretario regionale Minardo. Si parla sempre di più della Lega presente sui territori come forza capace di riscattare anni di indolenza e con il Mpsi pronta ad abbinarsi come forza territoriale provinciale e radicata nello specifico a Vittoria. Possiamo contare su un’ampia convergenza progettuale oltre che su una classe dirigente molto preparata che sta operando per costruire una comunità politica formata da candidati in grado di intercettare le esigenze della collettività. Vogliamo andare avanti lungo il solco della strada già tracciata in passato, ancorando ancora di più la nostra presenza nell’ambito locale”. La Rosa, inoltre, precisa che “nei prossimi giorni avremo un incontro con il candidato sindaco e con gli alleati per ottimizzare una serie di linee programmatiche necessarie per garantire alla città la presenza di una compagine forte e, soprattutto, preparata per assicurare il migliore governo della città di Vittoria del domani”.

