Covid a Ispica, chiuso Ufficio Protocollo del Comune

Preoccupazione per il progressivo e rapido aumento del numero dei soggetti positivi a Ispica.

Nell’ultima comunicazione ufficiale alla città, il sindaco Leontini ha dato notizia di 23 positivi secondo l’Asp, di 28 casi secondo la sua personale ricognizione mentre in questi ultimi minuti gli organi d’informazione riferiscono di ben 42 casi ad Ispica.

“La sovrapposizione di dati, numeri e notizie fanno ritenere che ci siano purtroppo concrete difficoltà nella gestione dell’emergenza – dicono i consiglieri comunali Mary Ignaccolo, Giovanni e Pierenzo Muraglie, Carmelo Oddo, Giuseppe Roccuzzo e Angelina Sudano -. Pur non volendo muovere critiche di nessun genere, comprendendo benissimo che è il momento di fare fronte comune senza alcuna divisione

di sorta, riteniamo però che sia necessario intensificare in città i controlli attraverso la Polizia Locale e se dovesse essere necessario, così come già accaduto nei mesi precedenti, con l’ausilio delle altre forze dell’ordine per richiamare al rispetto delle semplici regole (uso della mascherina, distanziamento e divieto di assembramento) che aiutano a neutralizzare la diffusione del virus.

La Polizia Locale deve essere chiamata ad effettuare controlli ferrei su tutti coloro i quali sono tenuti a rispettare il periodo di quarantena.

Nei mesi precedenti la comunità cittadina ha dimostrato d’avere alto senso di responsabilità detenendo per lungo tempo il primato di zero contagi.

Mettendoci sempre e comunque a disposizione per ogni bisogno della città, crediamo che attraverso una comunicazione/informazione ai cittadini chiara e precisa accompagnata dalla disposizione di un’attenta e puntuale azione di vigilanza e controllo si possano ottenere risultati concreti a tutela della salute di tutti noi”. L’Ufficio Protocollo del Comune è stato chiuso per la positività di quasi tutti gli impiegati.

