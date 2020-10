Usa. Altra fumata nera accordo sugli aiuti all’economia.

Fumata nera e nessun compromesso. Il consigliere economico della Casa Bianca Larry Kudlow ha detto che i colloqui con l’amministrazione Trump con i democratici su un importante pacchetto di aiuti economici sono lungi dall’essere approvati. “Ci sono ancora una serie di aspetti che il presidente non può accettare”, ha detto, riferendosi alla democratica Pelosi. Nelle dichiarazioni che ha fatto ai giornalisti alla Casa Bianca, Kudlow ha aggiunto che il segretario al Tesoro Stephen Mnuchin ha ricevuto rapporti dai presidenti delle commissioni del Congresso e che domani, in un colloquio privato, lavorerà per un accordo con la presidente della Camera Nancy Pelosi. ” Sono incluse una serie di misure mirate che pensiamo davvero aiuteranno l’economia”, ha aggiunto. Kudlow ha detto che ci sono ancora alcuni punti critici relativi agli aiuti da limare, per far fronte alle devastanti conseguenze economiche della pandemia, tra i quali il nodo delle disposizioni all’immigrazione e nuove regole per l’assistenza sanitaria.

