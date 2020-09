Da oggi nuovo servizio di raccolta differenziata a Scicli

Da martedì 1 settembre il servizio di raccolta differenziata Porta a Porta sarà avviato su tutto il territorio comunale di Scicli. Il servizio che ha riguardato inizialmente Scicli Centro, Jungi, Playa Grande e Sampieri, dal 1 settembre sarà offerto anche a Donnalucata e Cava d’Aliga.

Saranno interessate sia le oltre 6.500 famiglie che tutte le attività economiche (negozi, artigiani, aziende, uffici professionali) residenti sul territorio.

Le modalità del nuovo servizio sono semplici e facili da seguire. Si prevede che ognuno collochi all’esterno della propria abitazione, davanti alla porta di casa, nei giorni e negli orari prefissati, il sacchetto dei rifiuti, corrispondente, per qualità, a quello indicato nel programma stabilito. Sarà compito degli operatori della ditta Tech di ritirare i rifiuti e avviarli alle piattaforme di riciclaggio.

Le famiglie (utenze domestiche) dovranno mettere i rifiuti fuori della porta di casa, all’orario di conferimento, dalle 22 alle 6 del mattino del giorno.

L’umido sarà ritirato il lunedì, giovedì e sabato. Il sacchetto che lo contiene deve essere biodegradabile e compostabile. Nell’umido sono ricompresi: avanzi di cibo, come frutta, verdura, pasta, tovaglioli bagnati, gusci d’uovo, piccoli rametti e fiori recisi, scarti di pesce. Carta e cartone, giornali, riviste e tetrapack saranno ritirati il martedì.

Piatti e bicchieri di plastica, vaschette di polistirolo, vasetti di yogurt, pellicole e film, bottiglie e dispenser, sacchetti di plastica il mercoledì.

Lattine, barattoli in acciaio e alluminio, vaschette in alluminio il giovedì.

Il vetro sarà ritirato il lunedì.

Il non riciclabile come: stracci, penne, collant, polveri, giocattoli, spazzolini il venerdì su sacco trasparente.

E’ offerto un servizio dedicato per il ritiro dei pannolini e pannoloni alle utenze con categorie sensibili: neonati, anziani e degenti. Per poter usufruire di questo servizio bisogna compilare il form sul sito: www.sciclidifferenzia.it.

Particolare attenzione è dedicata anche alle utenze non domestiche, quali ristoranti, bar, esercizi commerciali, aziende produttive, studi professionali, strutture ricettive. In questo caso il servizio sarà calibrato sulla base delle concrete esigenze di ciascuna attività, attraverso concordate e adeguate modalità di conferimento (della carta, della plastica, del cartone e degli imballaggi in genere) presso il proprio esercizio commerciale o la propria azienda, sempre secondo un calendario prestabilito.

Questo modo nuovo di conferimento dei rifiuti, come tutte le novità che si affacciano nel quotidiano, necessita di un periodo di “rodaggio” così da far acquisire dimestichezza e far proprie le nuove regole di comportamento.

Nelle prossime settimane si terranno diversi incontri informativi con la partecipazione dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e degli esperti della ditta Tech.

Per avere informazioni ci si può rivolgere ai numeri verdi messi a disposizione della ditta: 800550811 da rete fissa; 3939337387 da rete mobile.

Si possono seguire le iniziative dell’amministrazione e della ditta Tech sulla pagina Facebook Scicli Differenzia o porre domandi particolari alla ditta su Messenger.

Il kit per effettuare la raccolta differenziata sarà distribuito in punti di raccolta oppure portato in una fase successiva direttamente e gratuitamente a casa da parte degli operatori della Tech.

Le famiglie riceveranno tre mastelli: mastellino anti randagismo per la raccolta dell’umido, un mastello per la raccolta del vetro e uno per l’indifferenziata.

Saranno consegnati sacchetti per il multi materiale leggero, i sacchetti per la carta e cartone, i sacchetti trasparenti per l’indifferenziato e i sacchetti biodegradabili e compostabili per l’umido.

Inoltre, chi non avesse ancora ricevuto il calendario e il depliant, può chiederlo in qualsiasi momento agli operatori oppure all’ingresso del Comune dove un messo provvederà alla consegna.

“Gli obiettivi primari di questo nuovo servizio – ricorda laAssessore Bruno Mirabella – sono aumentare la raccolta differenziata dall’attuale quasi 29% di agosto al 63% entro la fine dell’anno.

Poi cercheremo di spingerci intorno al 75% per migliorare ulteriormente l’immagine e la vivibilità di tutto il territorio comunale, contenere i costi di gestione e di smaltimento dei rifiuti, riducendone anche le quantità prodotte”.

Le famiglie riceveranno gratuitamente i sacchetti necessari per il conferimento dei propri rifiuti.

Per informare i cittadini è stata avviata una completa e particolareggiata campagna di comunicazione che prevede manifesti, depliant e un calendario per segnalare i giorni di raccolta.

Si ricorda che è fondamentale il rispetto dell’obbligo di separazione dei rifiuti conferiti.

E’ indispensabile la partecipazione attiva e consapevole da parte di tutti i cittadini e di tutte le famiglie.

E’ vietato l’utilizzo del sacco nero.

E’ vietato abbandonare rifiuti nelle campagne.

E’ vietato abbandonare rifiuti in giro per la città.

Per ottenere i massimi vantaggi è necessario minimizzare la quantità dei rifiuti prodotti e integrare gli sforzi di ognuno, perché insieme è possibile tutelare il territorio, migliorare l’ambiente e la nostra salute. Tutto ciò perché tutti abbiamo a cuore il nostro territorio.

Ricordiamo, infine, i riferimenti da contattare per prenotare il ritiro a domicilio degli ingombranti e raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche):

• • numero verde 800550811 solo da rete fissa e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00

• • cellulare 393 933 7387 da rete fissa e mobile e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00

• il form on line sul sito http://www.sciclidifferenzia.it/ alla sezione ritiro ingombranti e raee.

