Basket. Virtus Ragusa batte Gravina

Nella quinta giornata del girone di ritorno del campionato di basket di serie C Silver la Virtus Ragusa ospita lo Sporting Club Gravina. Prima della gara c’è stato un doveroso quanto sentito tributo a Kobe Bryant. I virtussini sono scesi in campo con una maglia commemorativa e le luci del Pala Padua si sono spente per un video che ha esaltato le doti del numero 24 dei Lakers tra la commozione generale dei giocatori e del pubblico.

Inizia il match con Salafia subito a segno e la TD Car Virtus Ragusa attacca immediatamente sotto le plance in maniera aggressiva. Dall’altra parte però il Gravina non si fa trovare impreparata e risponde colpo su colpo mantenendo questo avvio di gara equilibrato. Entrambe le squadre si rendono altamente offensive sotto canestro e non solo ma il primo quarto si chiude con i padroni di casa a + 2 dai gravinesi.

Il secondo periodo conferma quanto fatto nel primo, sostanziale parità sul tabellone. Canzonieri e Andrea Sorrentino a suon di triple cercano una via di fuga agevole ma dall’altra parte Santonocito risponde con la stessa moneta. Il pressing in area si fa più asfissiante per entrambe gli schieramenti e i falli cominciano a fioccare. Il punteggio è una come una giostra con le sue pericolose salite e le sue ripide discese. Entrambe le squadre si sorpassano a vicenda in pochi minuti. Il ritmo del match è altissimo e né i padroni di casa né gli ospiti accennano ad un calo di intensità. Con un colpaccio all’ultimo secondo di Santonocito il Gravina si porta + 4 dai ragusani.

Al ritorno dal riposo lungo i padroni di casa entrano in campo più agguerriti e con la voglia di imprimere un segno alla partita. Andrea Sorrentino da fuori area e

Salafia sotto canestro provano a mettere la testa avanti ma gli ospiti non lasciano campo libero ai ragusani. Iragazzi di coach Marchesano giocano con l’acceleratore azionato e hanno in Santonocito il loro trascinatore che da solo segna un punto dietro l’altro dentro e fuori l’area. Quando manca poco più di un minuto alla fine della terza frazione di gioco Bakula si fa più incisivo in area e regala l’ennesimo sorpasso sui gravinesi.

L’ultimo quarto si gioca al cardiopalma. Entrambe le squadre fanno girare palla velocemente e si corre da una parte all’altro del campo in maniera costante e decisa. Ma i ragusani con un paio di azioni concrete di Andrea Sorrentino e Causapruno cominciano a mettere distanza dal Gravina che pian piano accusa la panchina corta. Il turn-over di coach Marchesano è costante ma non basta per far rifiatare i suoi. A questo punto i virtussini in piena lucidità si fanno avanti dapprima chiudendo la propria area con una difesa coriacea e impenetrabile dall’altra vìolano l’areaavversaria finalizzando dopo azioni ben costruite. Negli ultimi minuti il Gravina molla la presa e i ragusani chiudono il match agevolmente con il risultato finale di 79 a 66.

«Come dico sempre – commenta a caldo coach Di Gregorio – le partite vanno giocate sul campo senza dare mai nulla per scontato. Noi oggi siamo stati più bravi ad essere lucidi soprattutto nell’ultimo quarto. Però il mio plauso va anche al Gravina perché è una squadra che ha giocato un buon basket e a ritmi elevati. Noi continueremo a lavorare sodo in settimana per correggere gli errori e per preparare le prossime partite».

VIRTUS RAGUSA – GRAVINA: 79 – 66

Parziali: 16-14; 34-38; 54-59

VIRTUS RAGUSA

Comitini 2, Di Dio 4, Carnazza, Causapruno 11, Bocchieri, Marletta,

Sorrentino Andrea 17, Salafia 14, Ferlito 2, Canzonieri9, Sorrentino Alessandro ne, Bakula 20.

Coach Di Gregorio

SPORT CLUB GRAVINA

Fodale, Barbera 10, Spina 9, Arena 3, Florio 5, Santonocito 34, Privitera 2, Ali 3, Renna.

Coach Marchesano

Arbitri: Cappello – Fiannaca