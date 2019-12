Nasce una nuova stellina alla scuola Basaki di Ragusa. Stiamo parlando del piccolo Alejandro Diquattro, categoria Fanciulli, chilogrammi 29, che nei giorni scorsi è stato premiato al palazzetto dello sport di Bagheria. Il motivo? E’ arrivato al primo posto nella classifica dei top 100, vale a dire la migliore promessa per quanto riguarda la sua categoria in Sicilia. Il piccolo Alejandro ha vinto tutte le tappe del Criterium giovanissimi, classificandosi in testa alla classifica. E a Bagheria si è tenuta la premiazione con medaglia e diploma. “Alejandro – sottolinea il maestro Salvo Baglieri – promette molto bene. Ha parecchia voglia e molta grinta. Ha moltissima strada anche da compiere sempre rispettando i principi del judo. Noi lo accompagneremo per far sì che possa diventare un vero campione nello sport oltre che, soprattutto, nella vita”. La scuola Basaki sta crescendo un gruppo di allievi che hanno le idee chiare circa i traguardi da tagliare per il prossimo futuro. Ragazzi che la sanno lunga rispetto gli obiettivi da concretizzare a medio e a lungo termine. Per onorare al meglio il percorso di crescita prefigurato dalla scuola Basaki. Per ulteriori informazioni www.basaki.it