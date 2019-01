Un regalo a Vittoria e ai suoi concittadini arriva da una clip realizzata da Manuelmarco Migliorisi

Una clip di due minuti e mezzo per dire grazie alla propria città natale, e per dimostrarle quell’amore che in tanti a volte dimenticano, danno per scontato o, peggio ancora, le negano. L’ha ideata e realizzata Manuelmarco Migliorisi, un giovane del posto che si è sempre speso per il sociale e che l’ha pensata come un dono a Vittoria e ai vittoriesi in un momento molto delicato della sua storia politica.

Gli scandali, il commissariamento, i ripetuti fatti di cronaca che, in anni più o meno recenti, l’hanno portata sulle prime pagine nazionali e ne hanno fatto a pezzi l’immagine, hanno fatto scattare in lui un moto d’orgoglio che, in qualche modo, doveva avere uno sbocco creativo. Ed ecco quindi questo video, da oggi disponibile su Youtube “che – dice Manuelmarco – spero che in tanti vorranno condividere sui propri canali social, come una dichiarazione d’amore verso la nostra terra che, per bellezza e ricchezze, non ha nulla da invidiare ad altre più famose”.

“Vittoria non è soltanto la città nella quale sono nato – continua – ma anche quella in cui ho liberamente scelto di vivere, in un’epoca in cui in tanti sono costretti ad andare via, in cerca di un futuro migliore e di una stabilità economica e lavorativa. Rispetto le scelte degli altri, ma io ne ho fatta una diversa perché in questa città continuo, ostinatamente, a crederci, e non volevo rimanere impassibile davanti a chi la rinnega e la paragona ad un covo di omofobi e mafiosi. Allo scioglimento del Comune, oggi retto da una triade prefettizia, in molti hanno reagito con il vittimismo, non trovando nemmeno la forza di opporsi a chi ha messo in moto la macchina del fango. Ma se non la difendiamo noi – mi chiedo – chi lo farà al posto nostro? Ecco, quindi, perché io non ci sto ad abbassare la testa e, nel video, ho voluto immortalare il meglio di Vittoria e di Scoglitti, la nostra meravigliosa frazione balneare, nonché alcune delle produzioni locali che ne portano in alto il nome, in Italia e nel mondo”.

“Scena dopo scena, mostro la Vittoria che mi piace – aggiunge Manuelmarco Migliorisi – per invitare a vederla come i miei occhi la vedono ogni giorno: onesta, dinamica, frizzante, con tantissimi imprenditori seri e ricca di progetti per il futuro. Non abbiamo davvero nulla da invidiare a location più ambite e rinomate, abbiamo spiagge dorate immense, siamo la capitale del Liberty, esportiamo cibo e vini che tutti ci invidiano e offriamo quell’ospitalità genuina che solo i siciliani abbiamo nel cuore. Semmai, quello che fino ad oggi è mancata è stata la capacità di valorizzare la nostra terra e di richiamare persone che abbiano la forza economica di investire e scommettere su di essa”.

“Un’ultima cosa vorrei chiarire – conclude Manuelmarco – dato che in tanti me l’hanno già chiesto, alla luce delle mie passate esperienze politiche che, di certo, non rinnego: questo video non ha alcuna finalità, se non quelle già esplicitate, ma non nego che mi piacerebbe che rappresentasse un punto di partenza per altri progetti più ampi e importanti, finalizzati a rilanciare l’immagine di Vittoria in Sicilia, in Italia e nel mondo, mettendo da parte interessi e ambizioni personali. Non voglio dimostrare niente a nessuno, soltanto ricordare che c’è una Vittoria che non si arrende”.

Il link del video è il seguente: