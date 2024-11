Si intravede finalmente un Putin conciliante. Si è notato soprattutto durante la 21esima riunione annuale del Valdai International Debate Club, nella quale il presidente russo, ha dichiarato che sta emergendo un ordine mondiale completamente nuovo, diverso dai sistemi storici di Westfalia o Yalta, caratterizzato dall’emergere di nuove potenze e popoli più consapevoli della loro identità e dei loro obiettivi di sviluppo. “Il momento della verità si sta avvicinando. Il vecchio ordine mondiale è irrevocabilmente scomparso”, ha detto Putin, sottolineando che l’attuale lotta non riguarda semplicemente il potere o l’influenza geopolitica, ma “uno scontro dei principi stessi su cui saranno costruite le relazioni tra paesi e popoli nella prossima fase storica”. Il leader russo ha anche sottolineato che il risultato di questa trasformazione sarà determinante, se la comunità internazionale sarà in grado di lavorare insieme per costruire un sistema che consenta lo sviluppo di tutti, risolvendo le contraddizioni “sulla base del rispetto reciproco delle culture e delle civiltà senza coercizione o uso della forza”. In un messaggio conciliante all’Occidente, Putin ha sottolineato che “la Russia non percepisce la civiltà occidentale come un nemico” e non pone la dicotomia di “noi o loro”. “Non vogliamo insegnare nulla a nessuno, imporre la nostra visione del mondo a nessuno”, ha aggiunto. Putin ha riconosciuto che l’Occidente ha accumulato enormi risorse umane, intellettuali, culturali, materiali, ma ha sostenuto che questo lo rende “uno degli elementi più importanti del sistema mondiale”, non l’unico. Secondo il presidente russo, quando “Washington e le altre capitali occidentali capiranno e riconosceranno questo fatto inconfutabile e immutabile”, sarà possibile iniziare la vera costruzione di un sistema mondiale adatto alle sfide future.

