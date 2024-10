La modicana Elma tra i finalisti a All the Tour Music Fest di San Marino

La giovane cantante Elma Rizza è tra i finalisti di All the Tour Music Fest di San Marino. Si tratta delle finali del più grande music contest europeo dedicato a cantanti, rapper, musicisti e Dj emergenti. In otto giorni, oltre 650 artisti e band provenienti da 12 paesi europei, in gara sui palchi di San Marino per realizzare il loro sogno. La giovane modicana, in arte solo Elma, saraà tra i contendenti. La scorsa è stata si è messa in evidenza nel corso dei concerti e spettacoli cantando con Y Guisar.

