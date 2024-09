Il Modica Gospel Choir fa il “botto” a Ispica (VIDEO)

“L’anno giubilare 2023-2024 si è concluso “col botto”, nella maniera più spettacolare” Con queste parole, la presidente dell’Associazione Cattolica Maria SS Addolorata di Ispica, Maria Gianì, ha commentato il coinvolgente concerto del Modica Gospel Choir, diretto dal maestro Giorgio Rizza, che si è tenuto sabato sera nella gremita Basilica di Santa Maria Maggiore. Tra il pubblico anche il sindaco Innocenzo Leontini, il suo vice, Pippo Barone, e l’assessore Massimo Dibenedetto.

La corale modicana, composta da 31 elementi, ha regalato, anche stavolta, forti emozioni al pubblico, coinvolgendolo non solo emotivamente ma anche vocalmente con alcuni brani avvincenti.

Con lo “Special guest” Aurelio Pitino, direttore nazionale della Community Let’ Sing Gospel Connection, la serata è stata davvero indimenticabile.

“Vi ho “inseguito a lungo” – ha aggiunto la presidente – e finalmente siamo riusciti ad avervi con noi. Ho anche desiderato, in cuor mio, di fare parte del Modica Gospel Choir. Ci avete

entusiasmato”. “I feel your spirit” e i due bis, “Oh happy day” ed “Amen” hanno coinvolto tutti regalando al gruppo una standing ovation. L’associazione ispicese ha festeggiato, nell’occasione, i

50 anni di attività. Anche il parroco Don Gianni Donzella ha espresso parole di apprezzamento per la performance dell’ensemble di Modica: “Avete cantato il Vangelo donandoci ricche emozioni. E’ stata un’esperienza bellissima”. Il prelato, che ha seguito in prima fila il concerto, già prima dell’esibizione è stato chiamato in privato dai coristi per un momento di preghiera.

Salva