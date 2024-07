Basket. Ufficiale, La Virtus Eirene riparte dall’A2

La Passalacqua Ragusa di basket riparte dalla Serie A2. L’ufficialità è arrivata oggi, dopo il Consiglio Federale della Fip, convocato dal presidente Giovanni Petrucci, che aveva all’ordine del giorno anche le iscrizioni ai campionati per la stagione 2024/2025 e la successiva ratifica della Legabasket femminile. La società, che in queste settimane è stata al lavoro in sede di mercato per farsi trovare pronta, a partire dai prossimi giorni sarà quindi in grado di ufficializzare i nomi della nuova squadra, a partire dalla guida tecnica.

