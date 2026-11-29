Prima Categoria: Scicli, che cuore! Misterbianco ribaltato nel finale per il 2-1

MODICA, 29 Novembre 2026 – Una rimonta da batticuore, tre punti strappati con le unghie e con i denti quando il destino della gara sembrava già scritto. Lo Scicli batte al “Pietro Scollo” di Modica il Misterbianco per 2-1 al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena, decisa nell’ultimo tratto di partita da due gol che mandano in visibilio il pubblico di casa.

L’avvio ricalca una trama già vista in questo campionato: lo Scicli entra in campo con il piglio giusto e crea diverse palle gol, senza però trovare la freddezza necessaria per sbloccare il risultato. Nonostante il volume di gioco prodotto, il pallone non entra e arriva puntuale la doccia fredda: il Misterbianco colpisce praticamente all’unico tiro del primo tempo, portandosi avanti e gelando i padroni di casa.

Nella seconda frazione lo Scicli fatica a sviluppare trame pulite e non riesce a rendersi pericoloso con continuità. Gli ospiti, al contrario, si affacciano più volte in ripartenza e sfiorano il colpo del raddoppio, dando l’impressione di poter controllare il match.

Quando la gara sembra scivolare verso un’altra sconfitta, però, lo Scicli ritrova energia e convinzione nell’ultimo tratto di gara, trasformando la pressione in assalto. A suonare la carica è ancora una volta Allibrio, determinante, che firma il gol del pareggio e riapre i giochi. Spinto dall’inerzia e dall’entusiasmo, lo Scicli insiste fino agli sgoccioli, quando Ruben Aprile trova la zampata del definitivo 2-1 che completa la rimonta.

Nella foga dell’esultanza per il gol decisivo, Aprile si sfila la maglia e rimedia il secondo cartellino giallo, lasciando i suoi in inferiorità numerica negli ultimi istanti. Lo Scicli stringe i denti fino al triplice fischio, portando a casa una vittoria pesantissima sul piano del morale e del carattere.

Grazie a questo successo, i cremisi salgono momentaneamente al terzo posto in classifica, in attesa di verificare l’esito dell’impegno del San Pietro nella difficile trasferta di Siracusa. Una prova che conferma i limiti di concretezza già visti, ma esalta la capacità di questo gruppo di non mollare mai fino all’ultimo secondo.

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