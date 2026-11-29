Najla Hassen confermata rappresentante territoriale del M5S di Ragusa

Ragusa, 29 novembre 2026 – Najla Hassen è stata riconfermata rappresentante territoriale del Movimento 5 Stelle di Ragusa. La votazione, ieri sera nel corso dell’assemblea che ha anche indicato Aldo Billone e Giuseppe Migliorisi come vice coordinatori. Prima del voto si è svolto un breve dibattito dedicato al ruolo e alle funzioni del rappresentante territoriale.

“Da oggi si parte più determinati di prima verso le varie tornate elettorali del 2027 – dice Hassen -. Un grazie di cuore a tutte le iscritte e gli iscritti che mi hanno voluto esprimere vicinanza e ai due vice con i quali formiamo una squadra coesa. Siamo disponibili ai suggerimenti anche attraverso i nostri gruppi tematici che sono aperti ai non iscritti. Abbiamo appuntamenti importanti e la responsabilità di contribuire a costruire un vero fronte progressista e non una coalizione di comodo o di convenienza. Crediamo nella linea nazionale e nei valori che stanno portando avanti i nostri portavoce ai livelli più alti”.

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