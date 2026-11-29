Il Ragusa Volley si impone in casa contro la PGS Juvenilia Catania

Ragusa, 29 novembre 2026 – Rotonda vittoria del Ragusa Volley che, ieri pomeriggio, al Pala Pappalardo a Ragusa, ha sconfitto la PGS Juvenilia Catania in 3 set, col punteggio di 3 a 0 (PARZIALI 25-19, 25-11, 25-16).

La classifica presentava un incontro tra una delle prime della classe e una squadra che ha come obiettivo la salvezza ma che, essendo composta prevalentemente da “vecchie glorie” della pallavolo catanese, pratica un gioco efficace e abbastanza completo.

Assente ancora coach Cutrona per problemi di salute, sostituito dal navigato Carlo Guinicelli.

Le ragusane erano chiamate a confermare la bella vittoria di Adrano ma nel primo set hanno stentato a trovare il ritmo e giocato praticamente alla pari con le catanesi. Poco brillanti al servizio e in attacco, confermano però i progressi fatti in ricezione e, nei momenti cruciali, hanno messo in campo giocate di altra categoria. Infatti il set procede in equilibrio fino al 19 pari ma poi le padrone di casa mettono a terra i palloni decisivi e il set si chiude 25-19.

Cambia la musica nel 2 set dove la differenza tra le formazioni emerge nella sua evidenza e non c’è praticamente storia fino al 25-11.

La Juvenilia tenta una timida reazione nel 3 set, complice un po’ di rilassatezza delle ragusane, che commettono qualche errore di troppo in battuta. Ma l’ equilibrio dura poco e l’incontro si chiude in poco più di 1 ora sul 25-16.

Compito eseguito per le ragazze ragusane, che si mantengono nelle prime posizioni, e sono attese sabato dalla insidiosa trasferta di Bronte, mentre la Juvenilia dovrà cercare altrove i punti salvezza.

Buona prova tra le ragusane della “solita” Corallo e di una Maria Aliano che sembra finalmente entrata nei meccanismi della squadra, mentre tra le ospiti si segnala la prestazione dell’ex Romano in cabina di regia.

“L’ aspetto che mi ha soddisfatto di più – afferma coach Carlo Guinicelli – è stata la gestione del finale del primo set, il ritmo impresso dalle ragazze nel 2 set e la reazione immediata dal momento di rilassatezza del terzo. L’intesa è in crescita così come il gioco. Adesso testa alla prossima partita”.

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