Due Europe davanti alla Russia…l’opinione di Rita Faletti

Giorgia Meloni è irritata con Zelensky. Ma il problema non è Zelensky. Il problema è che davanti alla Russia l’Europa continua a non sapere che cosa vuole essere. L’attacco ucraino alle navi russe a Bengasi ha soltanto fatto saltare il coperchio. L’Ucraina ragiona in modo brutale, ma comprensibile: se una nave militare russa, un cargo che trasporta armamenti o una petroliera della flotta fantasma contribuiscono alla macchina bellica che sta devastando il suo paese, quella nave è parte della guerra. L’Italia ragiona diversamente. Il Mediterraneo non è il Mar Nero. È casa nostra. Un’operazione militare in Libia rischia di destabilizzare un paese già fragilissimo e di avvicinare fisicamente il conflitto all’Italia. Nel caso di Bengasi, inoltre, Kiev ha agito in un paese terzo senza aver preventivamente informato gli alleati, mettendoli davanti al fatto compiuto. Un alleato non è qualcuno al quale si comunica dopo ciò che si è già deciso di fare. Ma fermarsi alla lite tra Roma e Kiev significa perdere la parte più interessante della storia. Perché dietro Meloni e Zelensky stanno affiorando due Europe. Basta guardare una carta geografica. Chiediamo a un estone, un lettone, un lituano, un polacco o un finlandese quale sia il pericolo maggiore: che l’Ucraina si spinga troppo lontano nel colpire la Russia oppure che la Russia vinca la guerra. La risposta è abbastanza prevedibile. Per loro Putin non è un problema astratto. È il vicino. Ed è difficile immaginare che siano disposti a risparmiare oggi qualche miliardo per scoprire domani quanto costa difendersi direttamente dalla Russia. Qui sta la vera frattura europea. Da una parte ci sono paesi convinti che l’Ucraina stia combattendo anche per loro e che quindi aiutarla non sia generosità, ma interesse nazionale. Dall’altra paesi che vogliono certamente evitare la sconfitta ucraina, ma temono sempre di più che il sostegno a Kiev finisca per trascinare la guerra dentro il proprio spazio strategico. La divisione non coincide perfettamente con Nord e Sud. La Francia, che sul Mediterraneo si affaccia eccome, mantiene una posizione assai più assertiva dell’Italia. La Germania è fra i maggiori sostenitori di Kiev e tuttavia ha espresso preoccupazione per l’allargamento geografico delle operazioni. Ma la faglia esiste. E potrebbe diventare molto più importante di qualsiasi dichiarazione ufficiale sull’unità europea. Perché se domani l’Unione non riuscisse più a mettersi d’accordo sulla quantità, sulle modalità o sulla durata degli aiuti all’Ucraina, nulla impedirebbe ai paesi più esposti alla minaccia russa di fare da soli. Polonia, baltici, nordici, Germania e altri potrebbero semplicemente concludere che finanziare l’Ucraina costa meno che finanziare una futura difesa contro una Russia uscita vittoriosa dalla guerra. A quel punto avremmo ancora una sola Unione Europea. Ma avremmo due Europe politiche. Una che considera la sopravvivenza dell’Ucraina un problema vitale per la propria sicurezza. L’altra che considera vitale soprattutto non essere trascinata nella sua guerra. Non servirebbero trattati, scissioni o nuovi confini. Basterebbero bilanci militari diversi, aiuti diversi, percezioni del pericolo diverse. Qualcosa del genere, del resto, sta già accadendo con la Coalizione dei Volenterosi: quando tutti non riescono o non vogliono andare alla stessa velocità, chi vuole andare avanti si organizza. Ed è qui che il caso delle navi russe nel Mediterraneo diventa particolarmente interessante. Meloni dice: non portate la guerra vicino all’Italia. È una preoccupazione legittima. Ma c’è una domanda che Roma e l’Europa non possono evitare: chi ha portato la Russia nel Mediterraneo? Se navi militari russe, cargo che sostengono l’apparato bellico di Mosca e petroliere utilizzate per aggirare le sanzioni navigano davanti alle nostre coste, possiamo davvero sostenere che la guerra arrivi nel Mediterraneo soltanto nel momento in cui qualcuno comincia a colpirle? È un curioso capovolgimento. La Russia può allargare la propria presenza militare, utilizzare basi e porti lontani dall’Ucraina, costruire reti logistiche e commerciali per sostenere la guerra. Tutto questo rimane geopolitica. Se l’Ucraina reagisce, improvvisamente diventa escalation. Non significa che a Kiev debba essere concessa libertà d’azione ovunque. Il rispetto della sovranità degli Stati rimane un limite fondamentale. E proprio per questo l’operazione in Libia pone problemi reali. Ma non possiamo continuare a discutere soltanto dei limiti da imporre agli aggrediti dimenticando sistematicamente la libertà d’azione che si è preso l’aggressore. Da quasi cinque anni l’Europa si domanda ancora fino a dove possa aiutare l’Ucraina senza irritare troppo Putin. Forse dovrebbe cominciare a porsi la domanda opposta: quanto ci costerà non fermarlo? Per i paesi baltici, la Polonia e la Finlandia non è una domanda teorica. Per l’Italia, la Spagna o altri paesi lontani dalla frontiera russa può sembrarlo molto di più. Ed è precisamente per questo che le due Europe rischiano di allontanarsi. Una parte d’Europa teme che la guerra si allarghi. L’altra teme che la Russia vinca. Prima o poi bisognerà decidere quale delle due paure debba guidare l’Europa. Perché a furia di chiedersi fino a dove si possa aiutare l’Ucraina senza provocare Putin, abbiamo quasi smesso di porci la domanda decisiva: fino a che punto arriverà Putin se scopre che abbiamo paura di fermarlo?

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