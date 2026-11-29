Comiso, tamponamento sulla SS 115 all’incrocio per l’Iper Le Dune: donna trasportata in ospedale

COMISO, 39 Novembre 2026 – Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 29 novembre, lungo la Strada Statale 115, al chilometro 4.300, nel tratto in direzione Vittoria e ricadente nel territorio di Comiso, in prossimità dell’incrocio per il centro commerciale Iper Le Dune.

Intorno alle 17:30, stando alle prime ricostruzioni raccolte sul posto, una Mercedes station wagon nera condotta da un giovane avrebbe tamponato con violenza una Fiat Punto bianca che si accingeva a immettersi sulla statale provenendo dall’incrocio dell’Iper Le Dune.

L’impatto ha causato il ferimento della conducente della Punto, soccorsa e trasferita in ospedale per accertamenti e cure. La donna avrebbe riportato traumi alle costole e a un avambraccio; al momento non è stata ancora resa nota la prognosi.

Sul luogo del sinistro sono intervenute la Polizia Locale e la Polizia di Stato del locale Commissariato. Le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della viabilità si sono protratte fino alle 20:15, con la pulizia del manto stradale affidata alla ditta Sicurezza e Ambiente Spa (delegazione CLO di Vittoria).

Secondo quanto riferito da presenti sul posto, non sarebbero stati effettuati rilievi tecnici sulla dinamica dell’incidente, ma si sarebbe proceduto unicamente all’identificazione dei soggetti coinvolti, malgrado le diverse richieste avanzate alle forze dell’ordine intervenute.

Foto: Franco Assenza

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