Basket. Passalacqua Ragusa in rimonta, regola la Pol.Galli: vittoria della Passalacqua 73-68

Ragusa, 29 novembre 2026 – Due partite diverse quelle giocate al pala Minardi di Ragusa: la somma ha dato la vittoria alla Passalacqua che caparbiamente ha conquistato il bottino sconfiggendo la Polisportiva Galli grazie ad una rimonta avviata nella terza frazione e il controllo del finale. Che sarebbe stata una partita complessa, lo si sapeva dalla vigilia. Ritmi alti in un avvio di partita contrassegnato da molti errori. Un inizio non scoppiettante contrassegnato da molti errori da ambo le parti. La prima segnatura è per San Giovanni Valdarno a cui seguono i tre canestri della Passalacqua (Guzzoni ai liberi e poi Cosaro ed Heriaud) che permettono a Ragusa di spingere il muso avanti. Con Lalotte a presidiare il pitturato e una circolazione di palla superiore, la Pol.Galli continua a costruire e arriva con Prytz, Castellani e Pirozzi a -1. Sarà Consolini in chiusura di tempo a rimettere le distanze sul 15 a 11 ma a Ragusa sembra continui a mancare qualcosa, sia in fase realizzativa sia in quella difensiva, e la seconda frazione mette a nudo le difficoltà. Milani e Prytz sospinte da Castellani, mettono il turbo. San Giovanni Valdarno crea vantaggi e costruisce dei buoni tiri dal perimetro. E la coperta di Ragusa sembra corta. Johnson ha tre falli e sotto canestro la difesa si allenta; gli aiuti lasciano sguarnito il perimetro dove la Polisportiva Galli ha uno dei suoi punti di forza. La squadra ospite a 2 minuti dalla sirena grande è a +10. Cinque punti di Stroscio (con una bomba contrastata) permettono a Ragusa di andare al riposo con uno svantaggio ridotto 28-33. A difesa schierata la partita sembra in salita per la Passalacqua. Anche il rientro dagli spogliatoi continua a preoccupare. La Polisportiva Galli riprende un vantaggio consistente e prova lo strappo, 32-41. La partita si fa nervosa. Poi entra in campo capitana Consolini e come è accaduto altre volte in questa stagione, prende per mano la squadra e suona la carica. Prima una realizzazione dall’arco grande, poi un 2+1 di Johnson, e il copione si ripete: nuovamente una bomba di Consolini e un altro 2+1 di Johnson favorito da un assist da oscar della capitana che fa venir giù il pala Minardi. Sono 12 punti in fila che caricano la squadra e i tifosi. E anche con la difesa di Cosaro, Guzzoni e Heriaud, Ragusa è a +3: cambia la tattica, le ragazze spinte dalla panchina, alzano la difesa a tutto campo. San Giovanni tiene con Milani (protagonista di un’ottima partita anche dal punto di vista realizzativo), e Johnson, con Consolini ed Heriaud continuano a macinare tenendo Ragusa in vantaggio. Si arriva agli ultimi 10 minuti con le aquile iblee a -1. Punto a punto fino al pareggio 57-57 con una penetrazione di Guzzoni a 5 minuti dal termine. Ancora una volta Consolini avvia i giochi. Ragusa si porta a +9 e l’inerzia è dalla sua parte. Tifo incandescente. Milani prova a spegnere gli entusiasmi mettendo dentro l’ennesima tripla e riportando la sua squadra a -5 ma è tardi. Prima Consolini e poi Stroscio, quest’ultima dall’arco, rintuzzano gli attacchi. La spunta Ragusa che può anche allentare nell’ultimo minuto. 73 a 68 il finale.

Le prime parole del coach della Passalacqua, Paolo Seletti, prima dell’analisi della partita, sono per lo staff “prezioso e lucido” e per il pubblico “da grandi occasioni”. “La squadra è stata contratta per i primi due tempi, avevamo addosso ancora le scorie dopo la sconfitta di Umbertide. Brave ad accorciare lo svantaggio prima del riposo – dice Seletti – con un gap che ci consentiva di poter rimettere in piedi la partita. Poi siamo riuscite a dare un bello strappo, aggiustando alcune cose tattiche e comunque avere una Consolini che ‘esce’ così dalla panchina è qualcosa che non tutti si possono permettere”. Si continua a lavorare: “Troppi up and down. Dobbiamo ancora puntare su continuità e consapevolezza; il nostro roster è meglio di questo”. Per capitana Chiara Consolini la reazione è stata importante, soprattutto dopo la sconfitta di Umbertide. “Non era facile tornare a giocare dopo quella brutta trasferta che ha lasciato degli strascichi. Testa e atteggiamento giusto ci hanno permesso di portare a casa questa vittoria importante anche per come è maturata”. Orgogliosa Precious Johnson per la reazione del team: “Non abbiamo permesso che la prima parte della gara condizionasse il finale”

IL TABELLINO

Passalacqua Ragusa – Polisportiva Galli 73-68

Parziali 15-11; 28-33 (12-22); 52-51 (24-18); 73-68 (21-17)

PASSALACQUA RAGUSA: Occhipinti ne, Consolini 22, Ronchi 2, Mazza, Cosaro 4, Stroscio 8, Heriaud 11, Guzzoni 8, Olodo, Di Fine, Johnson 18. Allenatore: Seletti.

POLISP. A. GALLI BASKET: Imuentinyan, Lazzaro, Prytz 9, Castellani 11, Milani 23, Pirozzi 6, Cecotti 2, Lalotte 8, Donato 9, De Cassan ne. Allenatore: Riga.

Note: uscite per 5 falli: Castellani (Pol. Galli).

Arbitri: Andrea Parisi e Federico Puglisi entrambi di Catania

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