ANCE Ragusa e il Gruppo Giovani esprimono solidarietà ad Alessio Migliorisi: «Furti nelle aziende, serve maggiore sicurezza»

Ragusa, 29 novembre 2026 – ANCE Ragusa e il Gruppo Giovani di ANCE Ragusa esprimono piena solidarietà all’imprenditore Alessio Migliorisi, titolare dell’impresa Edilè, per il grave furto subito nella propria azienda, situata nella zona industriale di Ragusa.

La sottrazione di due mezzi aziendali e di numerose attrezzature indispensabili per l’attività lavorativa rappresenta un danno economico e operativo significativo, che colpisce non soltanto l’impresa interessata, ma anche il lavoro, i sacrifici e gli investimenti di chi ogni giorno contribuisce allo sviluppo del territorio.

«Non possiamo rimanere indifferenti davanti a episodi di questo genere – dichiarano da ANCE Ragusa e dal Gruppo Giovani –. Quando un’impresa subisce un furto di mezzi e attrezzature, non viene danneggiato soltanto il patrimonio aziendale, ma viene compromessa la possibilità di lavorare serenamente e portare avanti la propria attività. Si tratta di fatti che alimentano insicurezza e preoccupazione tra gli imprenditori e i lavoratori».

L’episodio denunciato da Migliorisi riporta ancora una volta l’attenzione sulla necessità di garantire maggiori condizioni di sicurezza nelle aree produttive del territorio, dove operano quotidianamente numerose aziende e centinaia di lavoratori.

ANCE Ragusa rinnova pertanto l’invito a rafforzare le attività di controllo e prevenzione, auspicando una sempre più stretta collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e rappresentanze del mondo produttivo.

Allo stesso tempo, l’associazione si unisce all’appello lanciato dall’imprenditore, invitando chiunque abbia notato movimenti sospetti o sia in possesso di informazioni utili a collaborare con le autorità competenti.

Ad Alessio Migliorisi e a tutta la sua azienda va la vicinanza di ANCE Ragusa e del Gruppo Giovani, con l’auspicio che i mezzi e le attrezzature sottratti possano essere recuperati e che i responsabili vengano individuati al più presto.

Salva