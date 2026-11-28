Modica e 100 chiese. Il grido d’allarme di Nino Sparacino per i ruderi della chiesa di Santa Maria Addolorata e dell’ex Asilo Regina Margherita

Continua il viaggio del fotoreporter modicano Nino Sparacino alla scoperta dei tesori nascosti, feriti e spesso dimenticati del patrimonio storico di Modica. Questa volta l’obiettivo si posa su un luogo carico di memoria, oggi ridotto a uno stato di totale abbandono: ciò che resta della chiesa di Santa Maria Addolorata (o della Pietà) e dell’attiguo ospizio, situati in Via Raccomandata.

Un complesso conosciuto da tutti i modicani semplicemente come “a Raccumannata”. Le immagini raccolte da Sparacino restituiscono uno scenario desolante: dell’antico edificio sacro e della struttura adiacente restano ormai quasi esclusivamente i muri perimetrali, esposti alle intemperie e all’incuria. Una situazione critica che richiede un intervento immediato e risolutivo, prima che il tempo e il degrado cancellino definitivamente anche le ultime testimonianze murarie rimaste in piedi.

La storia di questo sito affonda le sue radici nel passato della città. Le numerose donazioni di messe quotidiane documentate negli archivi fanno risalire la fondazione originaria della chiesa e del monastero intorno al 1600, per iniziativa della nobildonna Margherita Ferrera.

Come gran parte del tessuto urbano del Val di Noto, anche questo complesso subì le devastazioni del terremoto del 1693, venendo poi riedificato nelle forme di cui oggi scorgiamo soltanto le tracce. L’impianto della chiesa si sviluppava su un’unica navata e custodiva al suo interno un dipinto raffigurante Santa Geltrude.

Accanto al luogo di culto sorgeva l’ospizio che, nel corso dell’Ottocento, assunse una fondamentale funzione sociale ed educativa per la comunità: con delibera del 9 marzo 1878, infatti, l’antico monastero venne trasformato nell’Asilo Infantile “Regina Margherita”, punto di riferimento per intere generazioni di famiglie modicane fino a qualche decennio fa.

“Oggi, varcare idealmente la soglia di quel che rimane de “a Raccumannata” – dice Sparacino – provoca un profondo senso di amarezza”. Le fotografie documentate da Nino Sparacino parlano chiaro: l’intero complesso versa in condizioni drammatiche, abbandonato al proprio destino nel silenzio generale.

Ancora più inquietante è il ricordo delle voci circolate qualche anno fa, quando si era ipotizzato addirittura un abbattimento totale dei ruderi per fare spazio a nuove costruzioni. Un progetto fortunatamente accantonato, che ha evitato la scomparsa definitiva dell’area, ma che non basta a salvarla: senza una messa in sicurezza urgente e un serio piano di recupero, il crollo rischia di compiere ciò che la speculazione non è riuscita a fare.

La testimonianza fotografica di Nino Sparacino suona dunque come un appello accorato alle istituzioni e alla città affinché non si spenga per sempre un altro pezzo autentico della storia di Modica.

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