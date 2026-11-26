Violenza contro le donne, a Ragusa una mattinata di confronto con le scuole superiori

RAGUSA, 26 novembre 2026 – Promuovere la cultura del rispetto, stimolare la consapevolezza e coinvolgere le nuove generazioni nella riflessione sulla violenza contro le donne. Sono questi gli obiettivi della mattinata di confronto che l’ASP di Ragusa organizza venerdì 27 novembre, dalle ore 9 alle 13, al Centro Commerciale Culturale di via Matteotti 61, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Protagonisti dell’iniziativa saranno gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, che avranno l’opportunità di condividere e discutere i propri elaborati in piccoli gruppi, accompagnati dall’équipe multidisciplinare del Centro di salute mentale.

La mattinata sarà articolata anche attraverso un percorso tematico con punti informativi, stand divulgativi, laboratori e una mostra dei lavori realizzati dalle scuole. Un’occasione per favorire l’incontro e il dialogo con associazioni, cooperative sociali, movimenti e sportelli antiviolenza presenti sul territorio, mettendo in relazione esperienze e competenze diverse.

L’iniziativa è organizzata dall’UOC di Psichiatria Ragusa-Vittoria, diretta dal dott. Giuseppe Francesco Scibilia, in collaborazione con i Consultori, la Medicina legale e l’UOC di Psicologia.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Ragusa, attraverso l’Assessorato alle Politiche per l’inclusione, Servizi Sociali e Pari Opportunità, con il supporto dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, a conferma dell’importanza della collaborazione tra istituzioni, servizi sanitari, mondo della scuola e realtà associative nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere.

Il coinvolgimento delle giovani generazioni rappresenta un passaggio fondamentale: parlare di violenza significa anche interrogarsi sulle relazioni, sugli stereotipi, sulle dinamiche di potere e su quei comportamenti che, spesso normalizzati, possono costituire il terreno su cui si sviluppano forme di sopraffazione e controllo.

La prevenzione passa anche dalla capacità di riconoscere questi segnali, promuovere relazioni libere e paritarie e costruire, insieme alle nuove generazioni, una cultura fondata sul rispetto della libertà e della dignità di ogni persona.

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