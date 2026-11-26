Pozzallo, riprendono da lunedì i lavori per la messa in sicurezza di via dell’Arno

POZZALLO, 26 Novembre 2026 – Ripartiranno da lunedì prossimo gli interventi presso la piazzetta di via dell’Arno, un passaggio fondamentale nell’ambito delle opere destinate alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico del territorio comunale.

La ripresa del cantiere permetterà di dare continuità alle operazioni programmate per la messa in sicurezza dell’intera area. L’obiettivo primario dell’intervento è quello di abbattere le criticità strutturali legate al deflusso delle acque e al dissesto idrogeologico, garantendo così condizioni di maggiore tranquillità e protezione sia per i residenti della zona che per tutta la cittadinanza.

A comunicare l’aggiornamento è stato il consigliere comunale Francesco Giannone, in qualità di presidente della Commissione Lavori Pubblici, sottolineando l’impegno costante di Palazzo La Pira nel seguire passo dopo passo l’evoluzione del cantiere. L’Amministrazione comunale ha infatti ribadito la volontà di mantenere alta l’attenzione sul cronoprogramma dei lavori, confermando la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini tra le priorità dell’agenda amministrativa.

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