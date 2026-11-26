Gli studenti pendolari di Comiso impossibilitati ad andare a scuola, Campo: “Inaccettabili i disservizi degli autobus. Aricò ne risponda”

Comiso, 28 Novembre 2026 -«Restare alla fermata dell’autobus con un abbonamento in tasca, e perdere le lezioni perché il bus è pieno, è inaccettabile. Le famiglie non possono continuare a chiedere permessi dal lavoro per supplire a un servizio insufficiente. L’assessore Aricò e le aziende interessate devono dare risposte immediate agli studenti di Comiso che stanno soffrendo di disservizi inaccettabili». Lo dichiarano Stefania Campo, deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Katia Reccavallo e Lorenzo Barone, attivisti del Movimento 5 Stelle di Comiso.

La denuncia riguarda, in particolare, i collegamenti scolastici della tratta Vittoria–Comiso–Ragusa. Nella segnalazione firmata da Reccavallo e Barone si riferisce che gli autobus provenienti da Vittoria arrivano già saturi alle fermate di Comiso in via Gandhi – piazza Majorana e corso Garibaldi. In più occasioni studenti con regolare abbonamento sarebbero stati invitati a scendere o non sarebbero riusciti a salire per mancanza di posti a sedere. Cosicché, chi non trova un passaggio, rischia di entrare in seconda ora o di perdere l’intera giornata scolastica.

Ai problemi dell’andata si aggiungono quelli del ritorno. Secondo la stessa segnalazione, le corse non sono adeguate agli orari degli istituti superiori di Ragusa che hanno adottato la settimana corta, con lezioni dal lunedì al venerdì. I ragazzi sono così costretti a lunghe attese prima di poter rientrare a casa, con ulteriore tempo sottratto allo studio e alla vita quotidiana.

“Presenteremo un’interrogazione all’Assemblea regionale siciliana e richieste formali all’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò, a SAIS Trasporti come emittente degli abbonamenti, e ad Autolinee Giamporcaro, come erogatore del servizio. E’ necessario erificare i disservizi, assicurare posti sufficienti anche attraverso corse aggiuntive, adeguare gli orari di rientro e comunicare tempi certi agli utenti. Chiediamo inoltre un confronto operativo con il Comune di Comiso, gli altri enti interessati, le scuole e le famiglie. Il numero degli abbonati e gli orari delle scuole devono infatti rappresentare la base concreta su cui organizzare le corse. Se i mezzi arrivano pieni a Comiso, il servizio va potenziato con ulteriori mezzi. Vogliamo sapere quali interventi saranno attivati e da quando. Ogni giornata persa pesa sulla formazione dei ragazzi e sulle loro famiglie. La Regione verifichi gli obblighi delle aziende e intervenga subito per garantire il diritto allo studio», concludono Campo, Reccavallo e Barone.