“Oltre ogni muro”, cultura della legalità, Giovanni Impastato a Scicli nel ricordo del fratello Peppino

Scicli, 25 novembre 2026 – Giovanni Impastato è stato a Scicli, ospite dell’amministrazione comunale retta dal sindaco Mario Marino, nell’ambito del progetto “Oltre ogni muro”.

Due gli incontri pubblici tenuti dal fratello di Peppino Impastato, giornalista, conduttore radiofonico e attivista politico e noto per le sue denunce contro le attività di Cosa nostra, a seguito delle quali fu assassinato il 9 maggio 1978.

Al Nuovo Cine Teatro Italia, Giovanni Impastato ha incontrato gli studenti delle ultime classi delle scuole medie e superiori, ripercorrendo la storia del fratello e soffermandosi sulla figura della madre, Felicia Bartolotta Impastato, che dopo l’omicidio di Peppino ha lottato affinché emergessero verità e giustizia sulla morte del figlio.

Agli studenti è stata donata una copia del libro di Giovanni Impastato, “Mio fratello. Tutta una vita con Peppino” (Pienogiorno editore) affinché il percorso di conoscenza e riflessione possa proseguire anche attraverso la successiva lettura.

All’incontro della mattina hanno preso parte le autorità civili, militari e religiose: il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Carmine Rosciano, il Comandante della Tenenza di Scicli, Luogotenente Mario Iabichino, il Comandante della Stazione di Donnalucata, Luogotenente Giorgio Calabrese; la comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Modica, comandante Camilla Massarini, la comandante della Polizia locale di Scicli, Maria Rosa Portelli.

Presente anche il Vicario Foraneo, don Ignazio La China.

Per l’amministrazione hanno partecipato gli assessori assessori Cettina Portelli, Matteo Giannì e Giuseppe Mariotta, oltre alla Presidente del Consiglio comunale Desirè Ficili.

Toccante il momento dedicato alla musica, curato dal musicista Antonio Monforte, che ha intonato alcuni canti in siciliano. Nel pomeriggio, il secondo momento a Palazzo Spadaro, aperto alla cittadinanza, ha consentito di estendere all’intera comunità l’incontro con Impastato. A intervistare l’ospite Elisa Petrillo di mattina, Caterina Gurrieri nel pomeriggio.

Il Sindaco Mario Marino ringrazia Giovanni Impastato per la preziosa testimonianza e per la sua presenza a Scicli.

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