Nidi famiglia a Modica, il caso Bonus asilo nido arriva in Consiglio comunale

MODICA, 25 Novembre 2026 – Circa quaranta famiglie modicane aspettano dalla fine di maggio il rimborso del Bonus asilo nido dell’INPS, per un importo stimato in circa duemila euro ciascuna — quasi 80 mila euro complessivi — riferito alle sole mensilità da gennaio a luglio, mentre chi ha confermato l’iscrizione continua ad anticipare denaro di tasca propria. Sul caso dei «nidi famiglia», rimasti fuori dall’Albo comunale dei servizi educativi per la prima infanzia, il consigliere comunale del Partito Democratico Giovanni Spadaro ha depositato un’interrogazione alla Sindaca e alla Giunta chiedendone la discussione nel primo Consiglio comunale utile.

Secondo quanto ricostruito nell’atto, la normativa nazionale ammette espressamente al bonus i servizi educativi in contesto domiciliare e l’INPS liquida le somme sulla base degli elenchi trasmessi dai Comuni; a fine luglio, però, Modica ha inviato un Albo dal quale i nidi famiglia sono rimasti esclusi. Per Spadaro il blocco non nasce a Roma né a Palermo, ma a Palazzo San Domenico, ed è lì che va sciolto. Viene inoltre evidenziato il corto circuito burocratico che coinvolge enti del Terzo settore già iscritti al RUNTS: tra le condizioni richiamate figurerebbe l’iscrizione a un registro regionale ritenuto ormai non più operativo, mentre le strutture hanno operato in forza di SCIA presentate al Comune senza contestazioni nei sessanta giorni previsti dalla legge per i controlli.

Come termine di paragone viene richiamato il Comune di Ragusa, che con la delibera di Giunta n. 368 del 27 ottobre ha aperto il proprio Albo anche ai nidi in famiglia. Con l’interrogazione, il Partito Democratico chiede all’Amministrazione di chiarire quanti siano i nidi famiglia attivi in città, l’esito motivato delle loro istanze, i rapporti intercorsi con l’INPS e i criteri ritenuti idonei a dimostrare i requisiti della legge regionale n. 10/2003, domandando se e in quali tempi la Giunta intenda integrare l’Albo con una sezione dedicata ai servizi educativi domiciliari, riaprire i termini per trasmettere all’INPS l’elenco aggiornato e garantire alle famiglie il recupero delle mensilità arretrate da gennaio senza penalizzare chi ha cambiato struttura. Spadaro ha infine ricordato di aver già segnalato il blocco a luglio, rilevando che per gli asili nido privati la soluzione è arrivata mentre per i nidi famiglia il ritardo dura da quattro mesi, e ha ribadito l’impegno del PD in Consiglio e accanto ai genitori fino al rimborso completo.

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