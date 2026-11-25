Grande partecipazione di pubblico per la riunione organizzata dalla Schininà Boxing team con il supporto del comitato provinciale Csen

Ragusa, 25 novembre 2026 – Un Centro commerciale ibleo gremito e una serata all’insegna dello sport, dell’agonismo e della passione pugilistica. È il bilancio più che positivo della manifestazione di boxe andata in scena nei giorni scorsi, evento che ha richiamato numerosi appassionati e famiglie, confermando il crescente interesse del territorio nei confronti della noble art.

Ad accendere l’entusiasmo del pubblico sono stati gli incontri disputati sul ring, a cominciare dal match che ha visto protagonista il beniamino di casa Ciccio Inga, protagonista di un confronto intenso e spettacolare che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo gong.

A sottolineare il successo dell’iniziativa è stato l’organizzatore della manifestazione, Emanuele Schininà, che ha espresso soddisfazione per la partecipazione registrata e per il contributo offerto da tecnici, dirigenti, volontari e collaboratori che hanno reso possibile l’evento. Un plauso particolare è stato rivolto anche alla classe arbitrale, apprezzata per la professionalità dimostrata nella gestione della riunione.

Tra i protagonisti della serata anche i giovani atleti della società organizzatrice, autori di prestazioni convincenti che hanno raccolto il consenso degli addetti ai lavori e del pubblico presente.

«Questa manifestazione ha dimostrato ancora una volta come la boxe possa essere uno straordinario strumento di crescita sportiva e sociale – dichiara il presidente provinciale dello Csen Ragusa, Sergio Cassisi -. Vedere così tante persone assistere agli incontri, partecipare e sostenere gli atleti è motivo di orgoglio per tutto il movimento. Dietro una serata del genere c’è il lavoro silenzioso di tante persone che mettono a disposizione tempo, competenze e passione. A tutti loro va il nostro ringraziamento».

Cassisi ha poi evidenziato il valore educativo della disciplina pugilistica. «La boxe insegna sacrificio, rispetto delle regole e capacità di superare i propri limiti. Per questo continueremo a sostenere iniziative che coinvolgono i giovani e promuovono i valori più autentici dello sport. Manifestazioni come questa rappresentano una risorsa importante per il territorio e meritano di essere valorizzate».

La Schininà Boxing Team ha voluto ringraziare quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento, a partire da Manfredi Ancione, Emanuele Adamo e Filippo Lauretta per il supporto nella macchina organizzativa, oltre ai maestri Carmelo Caiola, Anthony Pilli e Renato Kurti, quest’ultimo presente con una qualificata rappresentativa albanese che ha garantito un elevato livello tecnico agli incontri.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Centro commerciale ibleo per l’ospitalità e la fiducia accordata alla manifestazione, con in testa le direttrici Alessia Naccari e Carla Gurrieri, sempre attente e sensibili nella promozione degli eventi sportivi soprattutto se targati Csen, agli sponsor che sostengono l’attività sportiva, al Libero consorzio comunale di Ragusa, all’assessore comunale Simone Digrandi, al presidente regionale della federazione Giancarlo Ranno e alla Federazione pugilistica italiana con Andrea Locatelli. Riconoscimenti allo speaker Maurizio Iachella per la conduzione della serata e al fotografo Emanuele Tumino, autore degli scatti che hanno immortalato i momenti più significativi dell’appuntamento.

L’ottima risposta del pubblico e la qualità degli incontri disputati confermano il crescente radicamento della boxe nel territorio ibleo, con un movimento che continua a crescere grazie all’impegno delle società sportive, dei tecnici e dei tanti volontari che lavorano per promuovere una disciplina capace ancora oggi di trasmettere valori, emozioni e senso di appartenenza.

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