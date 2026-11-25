Cna Ragusa celebra 55 anni di storia: venerdì il futuro delle imprese e il passaggio generazionale

Ragusa, 25 novembre 2026 – Ottant’anni di storia associativa, di imprese, di lavoro e di rappresentanza. Ma soprattutto uno sguardo rivolto al futuro e alle nuove generazioni chiamate a raccogliere il testimone dell’imprenditoria artigiana e delle piccole e medie imprese. È questo il significato dell’assemblea annuale della Cna territoriale di Ragusa, in programma venerdì 27 novembre alle 17 nella chiesa della Badia, in corso Italia, a Ragusa, con la prestigiosa presenza del presidente nazionale Dario Costantini.

L’appuntamento, dal titolo “Passaggio generazionale. Ottant’anni di imprese, persone e territorio”, rappresenterà uno dei momenti più significativi delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa. Una riflessione che partirà dall’esperienza maturata in questi decenni per interrogarsi sulle sfide che attendono il mondo produttivo locale, a cominciare dal ricambio generazionale nelle aziende, tema sempre più centrale per garantire continuità, innovazione e competitività al sistema economico del territorio. Nel contesto di questa ricorrenza, che è stata celebrata venerdì scorso a Roma alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, ci si ritrova nel capoluogo ibleo per il racconto dei 55 anni di cammino dell’associazione territoriale. L’assemblea proporrà un percorso tra memoria e prospettive future.

«Celebrare ottant’anni di Cna significa raccontare una storia fatta di imprenditori, famiglie e comunità che hanno contribuito alla crescita economica e sociale del nostro territorio – afferma il presidente territoriale della Cna di Ragusa, Giampaolo Roccuzzo -. Vogliamo che questa assemblea sia un momento di confronto autentico sul futuro delle nostre imprese. Il passaggio generazionale non riguarda soltanto il trasferimento della guida aziendale, ma la capacità di trasmettere esperienza, cultura d’impresa e valori a chi sarà chiamato a costruire il domani. È una sfida decisiva per mantenere vivo il patrimonio produttivo della nostra provincia».

Al centro dei lavori anche il ruolo della Cna nel sostenere le imprese lungo i processi di cambiamento e innovazione. «Le trasformazioni in atto impongono una riflessione profonda sul futuro del sistema produttivo locale – sottolinea il segretario territoriale Carmelo Caccamo -. Accompagnare il dialogo tra generazioni significa creare le condizioni affinché le imprese possano continuare a crescere, innovare e restare competitive. La CNA intende essere sempre più un punto di riferimento per questo percorso, favorendo il confronto tra esperienze consolidate e nuove competenze, nella consapevolezza che il futuro delle aziende passa dalla capacità di valorizzare i giovani e di costruire nuove opportunità di sviluppo». Le conclusioni saranno affidate al presidente nazionale della Cna, Dario Costantini, che avrà modo di soffermarsi su questi straordinari traguardi raggiunti in ambito nazionale oltre che in ambito locale.

L’assemblea si concluderà con la parte privata riservata all’approvazione del bilancio consuntivo dell’associazione.

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