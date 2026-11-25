Acate, 270 mila euro dalla Regione: 170 mila per l’illuminazione della SP 2 e 100 mila per il rifacimento delle vie del centro

Acate, 25 novembre 2026 – Un doppio intervento da 270.000 euro complessivi per restituire decoro e soprattutto sicurezza alla viabilità urbana ed extraurbana di Acate. È il risultato ottenuto dall’onorevole Ignazio Abbate all’interno della manovra finanziaria regionale, accogliendo le istanze provenienti dal territorio e portate avanti dalla consigliera comunale di Acate e provinciale di Ragusa, Irene Tidona. Nel dettaglio, il finanziamento si articola in due distinti stanziamenti: il primo da170.000 euro trasferiti al Libero Consorzio Comunale di Ragusa per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione lungo il primo tratto della Strada Provinciale 2, arteria strategica di collegamento tra Acate e Vittoria. Il secondo da100.000 euro destinati direttamente al Comune di Acate per la manutenzione straordinaria di sei importanti arterie del centro abitato. I lavori riguarderanno via Trapani, via Giuseppe Garibaldi e via Nazario Sauro (nei tratti compresi tra via Vincenzo Angirillo, già ex via Nuova Ovest, e via Galileo Galilei), oltre a via Fiume, l’accesso al centro abitato da via Umberto I e via Fondo Baglio. “Il centro abitato di Acate è stato per troppo tempo dimenticato, con strade che non vengono riasfaltate da anni – commenta l’Onorevole Abbate – spesso sventrate dai lavori per la posa della fibra ottica e delle tubature, e ridotte in condizioni indegne di un paese civile. A questo si aggiunge l’emergenza legata alla SP 2, un’arteria ad altissimo volume di traffico dove l’illuminazione è presente solo all’ingresso del paese o a macchia di leopardo, creando un pericolo costante. Parliamo di una strada percorsa quotidianamente non solo da tanti lavoratori in auto, ma anche da numerose persone che si spostano a piedi nelle ore notturne o prima dell’alba per andare a lavorare nelle aziende agricole, e dove purtroppo in passato si sono registrate persino delle vittime a causa della scarsa visibilità. Con questi 270 mila euro diamo una prima, concreta risposta per la sicurezza dei cittadini acatesi. Ringrazio la consigliera Irene Tidona per la tenacia con cui ha segnalato queste criticità e per l’impegno quotidiano a tutela della sua comunità”. Soddisfazione viene espressa anche da Irene Tidona, consigliera comunale di Acate e consigliera provinciale di Ragusa, che ha seguito l’iter delle richieste: “Da anni raccolgo le segnalazioni di chi percorre la SP 2 al buio e di chi vive in strade ridotte a mulattiere. Con l’onorevole Ignazio Abbate abbiamo portato queste richieste nella manovra regionale. Sull’illuminazione della SP 2 tra Acate e Vittoria lavoro da anni. Me l’hanno chiesta tanti cittadini che percorrono quella strada ogni giorno per andare al lavoro e tornare a casa. Chi rientra dopo il tramonto conosce bene la scarsa visibilità su un’arteria sempre più trafficata, dove si sono già verificati incidenti. Per chi ci passa due volte al giorno, illuminare il primo tratto significa poter affrontare quel viaggio con maggiore sicurezza. Poche settimane fa ho mostrato in un video le condizioni di alcune strade di Acate. Dopo anni di scavi per acqua, elettricità e fibra, e in alcuni casi decenni senza un rifacimento, ci sono tratti ridotti a vere e proprie mulattiere. Ringrazio l’onorevole Abbate per aver ottenuto le risorse per entrambi gli interventi. Seguirò i progetti in Provincia e in Comune affinché i cittadini sappiano quando potranno partire i lavori”.

Salva