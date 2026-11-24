Vittoria, maltratta l’ex compagna: scatta il divieto di dimora dopo il rifiuto del braccialetto elettronico

VITTORIA, 24 Novembre 2026 – Dovrà restare lontano da Vittoria un uomo di 55 anni del posto, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura iblea, in seguito all’aggravamento della misura originariamente disposta.

L’indagine si è attivata con le procedure del cosiddetto “Codice Rosso” dopo la denuncia presentata dalla ex compagna, una donna di 46 anni, ai Carabinieri di Vittoria. Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe stata ripetutamente oggetto di appostamenti e minacce, sia a voce sia attraverso i social network. Condotte persecutorie e ossessive che, stando all’impianto accusatorio, avrebbero coinvolto anche la figlia minore della donna e il suo nuovo compagno.

Raccolti gli elementi ritenuti utili dagli accertamenti, i militari dell’Arma hanno relazionato alla Procura della Repubblica di Ragusa. Il G.I.P. aveva inizialmente disposto nei confronti del 55enne il divieto di avvicinamento alla persona offesa con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Al momento dell’esecuzione del provvedimento da parte dei Carabinieri della Stazione di Scoglitti, tuttavia, l’uomo ha rifiutato l’installazione del dispositivo elettronico. Proprio questo rifiuto ha portato all’aggravamento della misura cautelare, trasformata nel divieto di dimora nel Comune di Vittoria.

La vicenda si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari: le ipotesi accusatorie, ritenute sussistenti dal G.I.P. in questa fase, dovranno essere vagliate nel contraddittorio tra le parti, fermo restando il principio di non colpevolezza dell’indagato fino a un’eventuale sentenza di condanna definitiva.

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