Porto di Augusta, svolta giudiziaria sulle gru: piena ragione all’Autorità, che incasserà 12,6 milioni

AUGUSTA, 24 Novembre 2026 – Una vittoria su tutta la linea che ribalta completamente l’esito del primo grado e capovolge i conti a favore delle casse pubbliche. La Corte d’Appello di Catania (Sezione Specializzata in materia di Imprese) ha accolto il ricorso dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, chiudendo a suo favore il complesso contenzioso legato ai lavori di adeguamento della banchina commerciale di Augusta e alla fornitura di due grandi gru a portale per la movimentazione dei container.

Se nel 2024 il Tribunale aveva condannato l’Autorità a versare circa 6 milioni di euro all’impresa appaltatrice (il Consorzio stabile Valori), i giudici di secondo grado hanno oggi rovesciato il verdetto: l’AdSP non solo non dovrà sborsare alcun risarcimento, ma ha ottenuto la condanna del Consorzio a versare all’Ente circa 10,7 milioni di euro per i danni subiti, cui si aggiungono ulteriori 1,8 milioni a titolo di cauzione a carico della compagnia assicurativa Elite Insurance Company (oltre a interessi, rivalutazione e spese legali).

L’origine del contenzioso e la svolta giuridica

La vicenda nasce da un appalto da oltre 30 milioni di euro aggiudicato nel 2013. Nel 2016, durante i test di tenuta sulle strutture metalliche delle due nuove gru, furono applicate pressioni e tempistiche enormemente superiori a quelle previste dal progetto, causando deformazioni permanenti e irreparabili ai macchinari. Di fronte allo stop ai lavori e al rifiuto dell’impresa di provvedere al ripristino, nel febbraio 2018 l’Autorità portuale aveva risolto il contratto per grave inadempimento.

Mentre in primo grado il Tribunale aveva imputato la colpa dei danni esclusivamente alla direzione dei lavori (giudicando così illegittimo lo scioglimento del contratto), la Corte d’Appello ha accolto la linea difensiva dell’Ente e dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania. I giudici hanno stabilito un principio chiave: l’appaltatore (Consorzio Valori) e la ditta costruttrice (Maeg Costruzioni), in quanto operatori altamente qualificati presenti in cantiere, avevano il preciso dovere di segnalare l’errore palese nelle prove di pressione e opporsi alla loro esecuzione. Non avendolo fatto, ed essendosi poi rifiutati di riparare i danni, sono stati dichiarati responsabili in solido insieme alla direzione dei lavori (RPA s.r.l.), rendendo pienamente legittima la risoluzione contrattuale del 2018.

Le reazioni dei vertici dell’Autorità Portuale

Soddisfazione viene espressa dal commissario straordinario dell’AdSP del Mare di Sicilia orientale, Francesco Di Sarcina: «Il provvedimento ristabilisce la verità dei fatti e tutela in modo decisivo l’interesse pubblico e le risorse della collettività. Nonostante un primo grado sfavorevole, non abbiamo mai smesso di credere nella correttezza del nostro operato e, parallelamente alle battaglie nelle aule di giustizia, abbiamo lavorato senza sosta per non perdere i fondi europei e completare le opere. Oggi arriva una conferma fondamentale che ripaga la determinazione dell’Ente e ci permette di guardare avanti con ancora più forza per rendere operativo il terminal container di Augusta». Di Sarcina ha inoltre ringraziato gli uffici legali interni e l’Avvocatura dello Stato, nella persona dell’avvocato Scalisi.

Sulla portata giuridica della sentenza interviene anche il segretario generale dell’AdSP, Attilio Montalto: «La Corte d’Appello ha accolto in pieno l’impostazione sostenuta dall’Amministrazione insieme all’Avvocatura dello Stato, affermando un principio di grande rilievo: chi esegue un’opera pubblica non può limitarsi ad applicare passivamente istruzioni tecniche palesemente errate e pericolose, ma ha l’obbligo professionale di rilevarne l’anomalia e manifestare il proprio dissenso. L’aver dimostrato la corresponsabilità delle imprese ci ha consentito di vedere riconosciuta la piena legittimità della risoluzione contrattuale e di trasformare una pesante condanna economica in un importante credito risarcitorio a favore dell’Autorità».

Sul fronte operativo, già nel luglio 2024 l’Ente ha avviato un nuovo appalto per lo smontaggio, la riparazione e il rimontaggio delle due gru sulla banchina commerciale: un intervento strategico che ha permesso di salvaguardare i finanziamenti comunitari PON e di avviare il definitivo ripristino della piena capacità operativa dello scalo di Augusta.

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