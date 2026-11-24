Il Club Kiwanis di Modica ha celebrato la 37ª giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

MODICA, 24 Novembre 2026 – Giornata intensa di impegni per il club Kiwanis di Modica che ha celebrato un momento fondante per i suoi principi statutari: “La giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” riconosciuta dall’ONU nel 1989. Due gli incontri con i bambini dell’Istituto Comprensivo S.Marta e E.Ciaceri e successivamente nella scuola di Sant’Elena.

I due eventi hanno avuto come relatrice la dr.ssa Chiara Facello, dottore di ricerca, esperta di politiche educative e Fondazione San Giovanni Battista.

Presenti la dirigente scolastica prof.ssa Grazia Basile, la presidente del club Kiwanis di Modica, Pina Angelico, che hanno dato i loro saluti, la prof.ssa Daniela Donzella, responsabile della commissione UNICEF dell’Istituto, nel plesso di Santa Marta, i bambini della scuola quinta primaria nonché la 1^ B e C della secondaria di 1 grado “E.Ciaceri”sui temi oggetto dell’incontro.

I bambini, appositamente preparati dalle insegnanti, hanno discusso sugli artt. 5-9 (famiglia), artt. 7-8 (identità) e art. 31 (gioco). Lo strumento che ha veicolato i significati dei principi è stato “Pinocchio nel paese dei diritti”. Un universo di riconoscimenti e di tutele che riguardano la positività del gioco ma anche le sue pericolose deviazioni; diritto all’identità: una tradizione, un piatto tipico, e poi ancora talento, interesse, passione per le cose; la famiglia attraverso la “Casacca di Geppetto” elevata a metafora delle attenzioni che ricevi ma anche che ricambi al nucleo familiare, quindi diritti ma anche doveri.

Su questo temi i bambini hanno sviluppato delle illustrazioni con della cartellonistica che ha dato una raffigurazione plastica dei principi appresi ed elaborati graficamente.

La prof. Chiara Facello, in modo innovativo, ha coinvolto i ragazzi attraverso le analisi della comprensione dei diritti, colloquiando con gli alunni che hanno dimostrato di avere recepito i pilastri fondamentali sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in una giornata in cui la stessa metodologia di apprendimento, grazie alla presenza degli stessi relatori, si è svolta nel plesso Sant’Elena con i bambini già indottrinati dalle maestre sui temi oggetto dell’incontro.

Salva