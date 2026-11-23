Vittoria ottiene un nuovo finanziamento per cinque autobus elettrici urbani, l’assessore Nicastro illustra le novità

Vittoria, 23 novembre 2026 – Un nuovo e importante risultato per la città di Vittoria e per il suo territorio. È stato finanziato il progetto che consentirà l’acquisto di cinque nuovi autobus elettrici urbani grazie a un finanziamento di 1.722.000 euro ottenuto nell’ambito dell’Area funzionale urbana (Fua), frutto del lavoro sinergico tra il Comune di Vittoria e gli altri Comuni del territorio coinvolti nella programmazione condivisa.

A renderlo noto è l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, che sottolinea il valore strategico dell’investimento per il futuro della mobilità cittadina.

«Si tratta di un’altra buona notizia per Vittoria e per Scoglitti – dichiara Nicastro -. Abbiamo ottenuto un finanziamento pari a 1.722.000 euro che ci consentirà di acquistare cinque autobus elettrici destinati al trasporto urbano. Un risultato importante che nasce dal lavoro di squadra portato avanti all’interno dell’Area Funzionale Urbana e dalla capacità della nostra amministrazione di fare rete con gli altri Comuni della provincia per intercettare risorse fondamentali per lo sviluppo del territorio».

L’assessore evidenzia come l’investimento rappresenti un passo concreto verso una mobilità più moderna, sostenibile ed efficiente.

«Da oltre vent’anni la comunità vittoriese e scoglittese attende un servizio di trasporto pubblico rinnovato e all’altezza delle esigenze dei cittadini. Oggi possiamo finalmente guardare a un sistema di mobilità più avanzato, fondato sull’utilizzo di mezzi elettrici che contribuiranno a ridurre l’impatto ambientale, a contenere i consumi energetici e a migliorare la qualità della vita urbana. Incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico significa anche promuovere una cultura della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente».

Nicastro rivolge quindi un ringraziamento a quanti hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo.

«Desidero ringraziare il sindaco Francesco Aiello per il sostegno costante, gli uffici comunali e tutti i tecnici dell’assessorato ai Lavori pubblici che hanno lavorato con impegno e professionalità per la predisposizione delle attività necessarie. Ancora una volta la nostra amministrazione dimostra di saper trasformare la programmazione in risultati concreti, aggiungendo un nuovo tassello agli obiettivi che ci eravamo prefissati all’inizio del mandato».

«Continueremo su questa strada – conclude l’assessore – con determinazione e spirito di servizio, per dare a Vittoria e Scoglitti infrastrutture moderne, servizi efficienti e nuove opportunità di crescita. È un percorso di rinascita che sta producendo risultati tangibili e che intendiamo proseguire nell’interesse dell’intera comunità».

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