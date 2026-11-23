Vittoria, fermato per un controllo con 120 grammi di hashish addosso: arrestato un 20enne

Saro Cannizzaro

VITTORIA, 23 Novembre 2026 – Un giovane di 20 anni, residente a Vittoria, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata nell’ambito dei servizi di controllo predisposti nelle aree cittadine ritenute più sensibili per contrastare il traffico di droga.

A far scattare l’intervento degli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza è stato l’atteggiamento sospetto del ragazzo, fermato per un accertamento su strada. Durante la perquisizione personale, i poliziotti hanno scoperto che il ventenne nascondeva addosso circa 120 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente hashish.

I controlli sono stati poi estesi all’abitazione del giovane. All’interno dell’appartamento gli agenti hanno trovato altri 10 grammi della stessa sostanza, portando il totale del sequestro a circa 130 grammi, oltre a due bilancini di precisione e a una lama sporca di stupefacente, verosimilmente impiegata per suddividere le dosi.

Conclusi gli adempimenti di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, per il ventenne è scattata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel territorio di Vittoria.

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