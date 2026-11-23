Pozzallo, 23 novembre 2026 – Ha trovato accoglimento l’istanza avanzata nei mesi scorsi dall’Amministrazione Comunale di Pozzallo ai deputati regionali della provincia di Ragusa, ai quali era stato chiesto di farsi portavoce presso la Regione per l’acquisizione della casa natale di Giorgio La Pira e la successiva destinazione dell’immobile a sede museale.
La Giunta Regionale, nell’ambito della delibera relativa alla rimodulazione
dell’articolo 59 della Legge Regionale n. 1/2026, ha infatti inserito nell’elenco degli interventi finanziati, per un importo di € 120.000 euro, proprio l’acquisizione
dell’immobile pozzallese, recependo la proposta dell’Onorevole Nello Di Pasquale che si ringrazia per l’impegno.
Il Sindaco Roberto Ammatuna: un passaggio istituzionale che consente di
tradurre in un progetto concreto l’obiettivo condiviso di tutelare e valorizzare la memoria di una delle figure più autorevoli della storia repubblicana. Nei prossimi giorni l’Amministrazione avvierà le interlocuzioni tecniche con gli uffici regionali competenti per definire i tempi e le modalità di attuazione dell’intervento.
Pozzallo. Finanziata dalla Regione l’acquisizione e realizzazione della Casa-museo di Giorgio La Pira
Pozzallo, 23 novembre 2026 – Ha trovato accoglimento l’istanza avanzata nei mesi scorsi dall’Amministrazione Comunale di Pozzallo ai deputati regionali della provincia di Ragusa, ai quali era stato chiesto di farsi portavoce presso la Regione per l’acquisizione della casa natale di Giorgio La Pira e la successiva destinazione dell’immobile a sede museale.
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