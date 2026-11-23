Pedalino ritrova il cinema e si ritrova come comunità: grande partecipazione per la prima serata di “Cine For-Us 7”

Pedalino(Comiso), 23 novembre 2026 – Una sala gremita, tante famiglie, bambini, giovani e appassionati di cinema. Ma soprattutto tanta voglia di stare insieme. Ha preso il via nel migliore dei modi la settima edizione di “Cine For-Us”, la rassegna cinematografica organizzata al Centro culturale Esperia di Pedalino che, dopo alcuni anni di pausa, è tornata a rappresentare un importante momento di aggregazione per l’intera comunità. Una rassegna sostenuta dal contributo del Comune di Comiso con i fondi della democrazia partecipata, dal Libero consorzio, in virtù della sinergia con la parrocchia di Pedalino, l’istituto comprensivo Gesualdo Bufalino, l’Avis di Comiso, sponsor privati oltre all’impegno dei volontari.

La serata inaugurale, caratterizzata dalla proiezione del film Benvenuti al Sud, è stata arricchita da un significativo momento dedicato allo sport locale con la presentazione ufficiale della squadra del Pedalino impegnata nel campionato di Terza categoria. Un’occasione che ha consentito a cittadini, sportivi e famiglie di conoscere da vicino dirigenti, staff tecnico e giocatori, in un clima di partecipazione e condivisione.

Presente anche l’assessore comunale allo Sport del Comune di Comiso, Giovanni Assenza, che ha voluto testimoniare la propria vicinanza a un’iniziativa capace di coniugare cultura, socialità e promozione dei valori sportivi.

Particolarmente soddisfatto il presidente della Csc Polisportiva Pedalino, Gaetano Scollo, che ha evidenziato il significato più profondo dell’iniziativa.

«Quello che abbiamo vissuto è stato molto più di una semplice proiezione cinematografica – sottolinea Scollo -. È stata una bellissima serata all’insegna dello stare bene insieme, dello stare in comunità e della condivisione. Rivedere il Centro culturale Esperia animato dalla presenza di tante persone, famiglie e ragazzi ci rende particolarmente orgogliosi. Il nostro obiettivo era proprio quello di creare occasioni sane di incontro e aggregazione, e la risposta ottenuta dal pubblico ci conferma che siamo sulla strada giusta».

Il presidente della Polisportiva ha inoltre rimarcato il valore della presentazione della squadra di Terza categoria all’interno dell’evento inaugurale.

«Sport e cultura sono due strumenti straordinari di crescita sociale. Averli uniti nella stessa serata è stato un modo per valorizzare il lavoro dei nostri giovani e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità di Pedalino. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e le realtà che hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa».

La rassegna proseguirà nei prossimi mesi con un calendario pensato per tutte le età. Il prossimo appuntamento è in programma il 13 dicembre con la proiezione del film d’animazione Inside Out 2. Seguiranno Silver Skates il 3 gennaio, Zootropolis il 17 gennaio, C’è ancora domani il 14 febbraio, Il Re Leone il 28 febbraio e La ricerca della felicità il 14 marzo.

Come da tradizione, al termine di ogni proiezione si terrà il sorteggio finale che consentirà ai partecipanti di vincere numerosi premi, aggiungendo un ulteriore elemento di coinvolgimento a una manifestazione che punta a fare del cinema un’occasione di incontro, divertimento e crescita collettiva per l’intera comunità di Pedalino.

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