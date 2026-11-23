Modica, spaccio in centro vicino a una scuola: arrestato un 30enne, denunciato un 25enne

MODICA, 23 Novembre 2026 – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno arrestato in flagranza un giovane del posto di 30 anni, gravemente indiziato di cessione di sostanze stupefacenti in cambio di denaro a un 25enne, anch’egli modicano.

L’operazione ha preso avvio nel pomeriggio, quando due militari dell’Aliquota Radiomobile, impegnati in un passaggio lungo via Vittorio Veneto, nella zona centrale di Modica “bassa” e nei pressi di una scuola media, hanno notato un gruppo di persone – tra cui l’arrestato – che, dopo essersi intrattenute a parlare guardandosi continuamente intorno con fare guardingo, si sono allontanate in fretta. Due uomini si sono infilati in un vicolo adiacente all’istituto scolastico, mentre un altro ha raggiunto i tavolini di un bar poco distante.

Insospettiti dall’atteggiamento, i Carabinieri hanno deciso di restare in osservazione e hanno allertato altre pattuglie in supporto. Poco dopo, uno dei due uomini usciti dal vicolo si è diretto verso il bar, effettuando un rapido scambio con il 25enne seduto ai tavolini. A quel punto è scattato l’intervento dei militari.

Le successive perquisizioni hanno dato riscontro ai sospetti: nella manica del giubbotto del 25enne al bar sono stati rinvenuti circa 4 grammi di cocaina già suddivisi in 7 dosi e una dose di hashish, mentre il 30enne è stato trovato in possesso di circa 450 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il controllo è stato poi esteso all’abitazione del 30enne, dove i Carabinieri hanno recuperato un’ulteriore porzione di hashish di circa 3 grammi.

L’attività ha coinvolto anche un terzo giovane, che era entrato nel vicolo insieme al 30enne: perquisito, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina nelle tasche dei pantaloni.

Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Ragusa, il 30enne è stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida; all’esito del rito direttissimo, il Giudice ha confermato la misura cautelare. Il 25enne, alla luce degli elementi raccolti – inclusa la suddivisione in dosi già pronte per un’eventuale successiva cessione – è stato denunciato a piede libero alla Procura iblea. Entrambi dovranno rispondere di violazione della normativa sugli stupefacenti. Il giovane accompagnatore, invece, è stato segnalato alla Prefettura di Ragusa come assuntore.

Droga e denaro sono stati sottoposti a sequestro. Come previsto dalla legge, le ipotesi accusatorie dovranno trovare conferma nel corso del procedimento e nel contraddittorio tra le parti.

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