Grande vittoria del Ragusa Volley che vince ad Adrano 3 – 1

Adrano, 23 novembre 2026 – Le premesse c’erano tutte per uno scontro tra due delle migliori formazioni del girone C della serie C femminile siciliana. Sin da questa estate le due società avevano lavorato per assemblare due squadre che potessero ambire alle prime posizioni della classifica e il campo, ieri pomeriggio, lo ha ampiamente dimostrato.

Ragusa si presenta alla gara priva di coach Cutrona ricoverato per un problema di salute. In panchina, oltre a Paola Messina, come primo allenatore, siede Carlo Guinicelli, figura di rilievo della pallavolo siciliana, con alle spalle una lunga esperienza e da qualche anno tecnico del settore giovanile delle ragusane.

L’incontro, disputatosi alla Tensostruttura Adrano, termina con la vittoria del Ragusa Volley per tre set a 1 (parziali 18-25,17-25, 25-19,23-25).

Sin dall’inizio si respira una grande tensione, vista l’importanza della gara, ma le ragusane sfoderano una determinazione che quest’anno si era ancora vista poche volte e mettono sotto pressione le esperte atlete di Carmelo Lo Cicero, soprattutto con delle battute tattiche, ricezione e difesa molto attente.

Dopo un iniziale vantaggio delle ospiti il set si porta in equilibrio ma Ragusa mette qualcosa in più nella gara e chiude 25-18. Il colpo viene accusato dalle padrone di casa che sembrano annichilite e incapaci di reagire e nel 2 set lo svantaggio arriva fino a 11 punti di distacco, anche se una timida reazione porta le adranite a lottare fino al 25-17.

Non poteva finire così per l’Adrano, squadra di grande esperienza. Lo Cicero prova a cambiare qualcosa in regia e, complici una serie di errori delle ragusane, l’inerzia della partita cambia, consegnando il set alle padrone di casa per 25-19.

A questo punto può succedere qualunque cosa, e questo è proprio il fascino di questo sport. Le due formazioni non ci stanno a perdere e danno vita ad uno dei parziali più belli ed emozionanti di quest’anno. Si va avanti punto a punto senza che nessuna delle due squadre riesca a mettere a segno il break decisivo. Il tutto condito da una splendida pallavolo, fatta di difese incredibili, attacchi potenti, muri e emozioni a non finire. Si arriva al 23 pari e a quel punto le ragazze di Ragusa, anche con l’intento di fare un regalo al proprio coach infortunato, tirano fuori dal cilindro due giocate perfette e chiudono il set a 25.

Festa grande in casa Ragusa Volley per un successo che appariva difficile prima della partita ma che ha dimostrato tutta la forza e il carattere delle Iblee, che vorranno recitare fino alla fine il ruolo di protagoniste in questo campionato.

“Le ragazze hanno dimostrato carattere – afferma coach Carlo Guinicelli – e capacità di reagire alla reazione delle padrone di casa. Nel 4 set giocato punto a punto hanno saputo mantenere lucidità mentale e caparbietà in difesa ed in attacco. Non possiamo che essere che soddisfatti e felici per la vittoria conquistata”.

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