Disco rosso per la Green Sport Modica che cede per 3 a 1 contro la Volley Valley

Modica, 23 novembre 2026 – Seconda sconfitta stagionale per la Green Sport Modica che nel match casalingo della quinta giornata del campionato regionale di serie C femminile girone C cede per 3 a 1 contro l’Asd Volley Valley.

Nel primo set il sestetto del duo Pellegrino-Borgese con una buona trama di gioco riesce a far suo il set con il punteggio di 25/14.

Nel secondo la formazione ospite di coach Giuffrida ristabilisce la parità con una buona fase di attacco-difesa e fa suo il set con il punteggio di 18/25.

Nel terzo set Capitan Lucifora & Co provano a reagire ma la compagine catanese di Capitan Carpinato non lascia nulla al caso e fa suo il set con il punteggio di 20/25.

Nel quarto set il sestetto catanese parte subito forte con il punteggio di 12-1, la squadra della contea prova a ridurre il distacco ma il set finisce con il punteggio di 16-25 in favore delle ospiti.

A fine match arriva il commento del presidente della Green Francesco Davolos che dichiara: “è una sconfitta che ci farà crescere, in settimana la squadra e i tecnici analizzeranno cosa non è andato dal secondo set in poi. Oggi è mancata un po’ di lucidità in alcuni momenti della gara.

Le sconfitte fanno parte dello sport e vanno accettate, facciamo tesoro degli errori commessi per ripartire al meglio già dal prossimo impegno. Faccio i miei complimenti alla Volley Valley e alle loro ragazze per la vittoria.”

Da domani la squadra sarà già al lavoro per preparare al meglio la sfida contro la Planet Pedara in programma sabato 28 novembre a San Giovanni La Punta.

ASD GREEN SPORT MODICA 1 – VOLLEY VALLEY FUNIVIA ETNA 3

(25/14;18/25;20/25;16/25)

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