Concessioni balneari, scontro sul demanio a Pozzallo. Sinistra Italiana attacca: «No a scorciatoie per evitare le gare»

POZZALLO, 23 Novembre 2026 – Si accende il dibattito politico sulla gestione delle spiagge e sul Piano di utilizzo del demanio marittimo (Pudm) a Pozzallo. Con una nota diffusa oggi, 23 novembre 2026, il circolo locale di Sinistra Italiana interviene duramente in merito alla trasmissione ai consiglieri comunali, da parte della Presidenza del Consiglio, di una missiva proveniente dall’associazione di categoria dei balneari.

Secondo quanto dichiarato dal partito, l’iniziativa della Presidente del Consiglio comunale non rappresenterebbe «un atto neutro né dovuto». Nell’analisi di Sinistra Italiana, di fronte a un documento ritenuto espressione di interessi privati, la Presidenza avrebbe dovuto mantenere una rigorosa equidistanza istituzionale, limitandosi al semplice inoltro degli atti senza avallarne, neppure in forma implicita, i contenuti.

Al centro della contestazione politica c’è la proposta avanzata dagli operatori del settore, i quali auspicherebbero un incremento delle superfici demaniali concedibili fino al 50%. Tale misura, nella visione dell’associazione, permetterebbe di superare il principio della “scarsità della risorsa”, consentendo così di evitare il ricorso alle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa europea (la cosiddetta direttiva Bolkestein).

Una ricostruzione che Sinistra Italiana definisce «priva di fondamento giuridico», arrivando a parlare di una «scorciatoia politica» e di un «vero e proprio ricatto alle istituzioni». Il circolo pozzallese sottolinea infatti come un eventuale ampliamento delle aree concedibili non possa in alcun modo cancellare gli obblighi comunitari in materia di concorrenza, né impedire l’indizione delle gare pubbliche per l’assegnazione delle concessioni.

Il movimento politico rivolge infine un monito diretto all’intero Consiglio comunale, invitando l’aula a non cedere a pressioni e a non utilizzare il Piano di utilizzo del demanio marittimo come uno strumento per eludere le regole sulla trasparenza o per tutelare interessi consolidati tramite «artifici amministrativi o urbanistici».

«Il demanio marittimo è un bene pubblico e non può essere gestito nell’interesse di pochi, né trasformato in una rendita privata», conclude la nota di Sinistra Italiana Pozzallo, ribadendo la necessità di un’amministrazione improntata all’imparzialità e al pieno rispetto del diritto europeo.

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