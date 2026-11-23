Comiso. “Donne ribelli, donne libere”. Incontro dedicato alla libertà, alla forza e al valore delle donne”

Comiso, 23 novembre 2026 – “Il Comune di Comiso, attraverso l’Assessorato alle Pari Opportunità, insieme alle associazioni Gruppo D Più – Centro Donna Antiviolenza, Pro Loco e LaBartè, e in collaborazione con i rappresentanti degli studenti dell’Istituto Superiore G. Carducci e della Consulta Studentesca, promuove un incontro dedicato alla libertà, alla forza e al valore delle donne, dichiara l’assessore Giusy Cubisino.

La locandina che abbiamo realizzato, è impreziosita dal volto di una donna tratto da un’opera dell’avvocato Patrizia Romano, un’immagine che accompagna simbolicamente il significato dell’iniziativa. Sarà un momento di riflessione, confronto e condivisione, presentato da Lella Lombardo e arricchito da letture dedicate a donne che hanno lasciato un segno nella storia di Comiso, momenti musicali e performance del Liceo Musicale G. Carducci di Comiso e un flash mob realizzato dagli studenti dell’Istituto De Amicis – Comiso Centrale”.

“Essere ribelli, a volte, significa semplicemente avere il coraggio di scegliere, di esprimersi e di essere se stesse. La violenza si combatte anche così: educando al rispetto, scegliendo parole che non feriscono, imparando ad ascoltare, riconoscendo la libertà dell’altro – aggiunge il sindaco- . Perché ogni gesto gentile è una scelta, ogni parola rispettosa è un seme, ogni volta che scegliamo di non prevaricare stiamo costruendo una cultura diversa”. “Non vogliamo soltanto accendere una luce contro il buio della violenza. Vogliamo accendere una luce dentro ciascuno di noi. Scegliamo la gentilezza. Pratichiamo il rispetto. Diventiamo, ogni giorno, il cambiamento che vorremmo vedere nel mondo”. Concludono l’assessore Cubisino e il sindaco Schembari

25 NOVEMBRE, ORE 18:00 – Teatro Naselli.

27 NOVEMBRE, ORE 18:30 – Fiaccolata cittadina, con partenza dal Liceo Artistico.

Salva