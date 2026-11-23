Basket. La Passalacqua Ragusa esce sconfitta dal campo di Umbertide

Umbertide, 23 novembre 2026 – Umbertide arresta la marcia della Passalacqua; ne ha di più, in termini di intensità e di determinazione. Le padrone di casa sono delle furie, occupano ogni parte del campo e la Passalacqua regge per un tempo. Prima sconfitta stagionale per le aquile di Ragusa che escono dal palazzetto dello sport di Umbertide con una sconfitta pesante.

“Che Umbertide fosse più che temibile in casa, lo sapevamo. Ma siamo state battute su tutti i livelli, energia, tecnica e tattica. E’ un campionato in cui il livello di energia è fondamentale – commenta a caldo coach Seletti – e noi non lo abbiamo nemmeno pareggiato. Complimenti a loro che ne hanno avuto di più”.

Nessuna scusa.

La partita inizia nel segno della ex di turno, Tomasoni: sette punti in fila che iniziano a scavare il primo solco, quello che le ragazze di Seletti non saranno più in grado ricucire, e sono passati meno di due minuti di gioco quando anche Sorrentino mette una bomba: 10-2 in un amen. L’inerzia non cambia, quando Ragusa gioca in velocità riesce a costruire qualcosa di buono ma Umbertide oltre a farsi trovare praticamente sempre con difesa piazzata, ha delle percentuali al tiro da grande serata. Dopo avere raggiunto il +15 sembra esserci una reazione della Passalacqua che chiude il primo tempo a -9, 28-19 e partita che appare ancora aperta ma solo se cambia musica. Al rientro dalla prima pausa è Ronchi ad accorciare ulteriormente a -7 ma con un parziale di 9 a 0, Umbertide riapre la forbice e continua ad insaccare con percentuali monstre (dieci punti totali per Ragusa, segnati nel tempino e 8 sono di Consolini). Si arriva al riposo grande con Umbertide che conduce in completo controllo per 43 a 27. Il terzo quarto Trozzola e Tomasoni fanno grandinare su Ragusa quattro tiri dall’arco grande e si arriva all’ultima frazione sul 57 a 32 (con solo Johnson a segno con cinque punti). Nessun segnale. Le percentuali al tiro per Ragusa non migliorano e Umbertide continua la sua marcia. Finisce 74 a 52.

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