Aree industriali: assegnati 2,2 milioni di euro ai Comuni siciliani. Ottimi risultati per Modica, Pozzallo, Ragusa e Santa Croce Camerina

Palermo, 23 novembre 2026 – “Si tratta di una misura strutturale e ormai consolidata che, per il terzo anno consecutivo, consente ai Comuni titolari di infrastrutture negli agglomerati industriali di ricevere risorse mirate per la rete viaria e la sicurezza delle aree produttive: un risultato reso possibile grazie a un mio emendamento approvato in Commissione Bilancio, che continua a produrre effetti concreti sui territori”. Lo dichiara l’onorevole Ignazio Abbate commentando l’adozione del D.D.G. n. 654 del 20 novembre 2026 del Dipartimento regionale delle Autonomie locali. Il provvedimento assegna e impegna complessivamente 2.200.000,00 euro a favore di 36 Comuni aventi diritto. Secondo quanto stabilito dalla norma e dal decreto, la dotazione finanziaria viene ripartita per l’80% tra i Comuni in proporzione all’estensione della rete viaria trasferita (con finalità legate a gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, messa in sicurezza e riqualificazione viaria) e per il 20% in parti uguali tra i Comuni nel cui territorio ricadono agglomerati industriali con impianti petrolchimici che abbiano attivato progetti di prevenzione e screening per la diagnosi delle malattie oncologiche. Per ottenere la liquidazione delle somme, gli enti beneficiari dovranno presentare apposita istanza corredata dal piano di utilizzo approvato dal competente organo comunale, rispettando i previsti obblighi di rendicontazione. “Nella graduatoria allegata al decreto – prosegue l’onorevole Abbate – figurano 36 Comuni siciliani, e per la provincia di Ragusa arrivano risorse importanti che rafforzano le infrastrutture a servizio delle imprese e del lavoro: Ragusa ottiene 157.597,30 euro, Modica 104.799,14 euro, Pozzallo 96.888,61 euro e Santa Croce Camerina 6.500,12 euro. Questo provvedimento si inserisce in un percorso coerente e continuo portato avanti in questi anni per il rilancio delle aree produttive siciliane – sottolinea il Presidente della I Commissione all’ARS – dall’impegno per la liquidazione dei Consorzi ASI e lo sblocco di procedure rimaste ferme a lungo, fino alle iniziative per l’assegnazione e la vendita dei lotti industriali, al sostegno alle infrastrutture viarie collegate agli agglomerati produttivi, come la circonvallazione di Pozzallo, e alle misure di programmazione e finanziamento dedicate alle zone industriali. L’auguri è adesso quello che gli uffici comunali possano predisporre tempestivamente i piani di utilizzo e accedere alle somme perché sostenere le aree industriali e la loro viabilità significa sostenere chi produce, investe e crea occupazione in Sicilia”.

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